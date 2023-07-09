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Турпоток на Пхукет стагнирует, но отельеры довольны выручкой

Туристические прибытия из Китая на Пхукет по прежнему демонстрируют только умеренный рост на фоне ограниченного числа доступных рейсов из КНР и неполного открытия Пекином границ для выездного туризма. Впрочем, отельный бизнес позитивно оценивает и такое неспешное восстановление, поскольку выручка отелей растет лучше, чем их заполняемость. Оптимистично настроен, в частности, ветеран отельного бизнеса Таиланда Билл Хайнеке.

Новости Пхукета

9 Июля 2023, 09:00 AM
Пляж в Патонге в первых числах июля. Фото: Patong Surf Life Saving

Пляж в Патонге в первых числах июля. Фото: Patong Surf Life Saving

Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета в июне. Фото: Phuket Immigration

Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета в июне. Фото: Phuket Immigration

«Хотя мы видим меньше туристов в этом году, чем в аналогичный период 2019 года, тратят они намного больше. Заполняемость номерного фонда чуть ниже [докризисных показателей], но общая выручка значительно выше, ADR [средняя дневная доходность номера в отеле] выше», – заявил в беседе с деловым телеканалом CNBC председатель Minor International Билл Хайнеке.

«Мы наблюдаем уверенное восстановление не только в Таиланде, но также в Европе, Австралии, на Ближнем Востоке. И когда Китай действительно откроется – а он на самом деле еще полностью не открылся – вы увидите, что цифры станут еще лучше», – добавил отельер в беседе, отрывок из которой был опубликован 3 июля.

В доступном на сайте CNBC фрагменте беседы Билл Хайнеке не приводит конкретных цифр, но на следующий день после публикации, 4 июля, Иммиграционное бюро Пхукета опубликовало статистику по прямым зарубежным прибытиям на остров в июне. Турпоток по-прежнему соответствует уровню 65-70% от предпандемийного 2019 года, который одновременно был и годом самого массового туризма в Таиланд.

Согласно данным Иммиграционного бюро, паспортный контроль в аэропорту Пхукета прошли в июне 248,3 тыс. иностранцев против 224,4 в мае и 304,5 в апреле. Таким образом июньский рост месяц к месяцу составил 10,7%.

Первое место по прибытиям удерживает Китай. В июне граждане КНР прошли через иммиграционный контроль на Пхукете 44,1 тыс. раз, в мае – 37,9 тыс., в апреле – 46,7 тыс. Июньский рост месяц к месяцу – на 16,4%.

На втором месте находятся россияне с показателем в 25,9 тыс. в июне против 26,6 тыс. в мае и 63,5 тыс. в апреле. Непосредственно в июне был зафиксирован спад на 2,6%.

На третьей строчке находятся австралийцы, которые в мае обогнали туристов из Индии, вытеснив прошлогодних лидеров низкого сезона на четвертую позицию. Турпоток на Пхукет из Австралии – 21,9 тыс. в июне, 19,8 в мае, 23,3 в апреле. За последний месяц зафиксирован рост на 10,6%.

Показатели Индии – 20,2 тыс. прямых прибытий на Пхукет в июне против 19,8 в мае и 24,9 в апреле. Июньский рост месяц к месяцу – на 2%.

Замыкает пятерку Сингапур с показателем в 15,2 тыс. прибытий. Привести изменения в процентах невозможно, поскольку в мае эта страна не входила в топ-5, а Иммиграционное бюро сейчас публикует данные только по первым пяти странам.

Таким образом основные туристические рынки Пхукета в низкий сезон можно разделить на следующие условные категории.

  • Единоличный лидер, идущий со значительным отрывом от всех, – Китай.
  • Затем располагаются Россия, Индия и Австралия, показатели которых в низкий сезон стали схожими, хотя еще в апреле россияне были единоличными фаворитами.
  • Следующая группа – приоритетные рынки, среди которых имеются как «дальнемагистральные» (Великобритания, Германия), так и «ближнемагистральные» (Малайзия, Сингапур).

 

 

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