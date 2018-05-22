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Турпоток из России за четыре месяца превысил половину прошлогоднего

Министерство туризма и спорта Таиланда опубликовало официальные данные о турпотоке из-за рубежа в январе-апреле.

Новости Пхукета

22 Мая 2018 11:02:31

Источник: Министерство туризма и спорта Таиланда
Источник: Министерство туризма и спорта Таиланда

В середине мая с кратким отчетом о росте турпотока выступил постоянный секретарь Минтуризма Понгпану Светарундра, а следом ведомство опубликовало официальную статистику за январь-апрель и за каждый из месяцев в отдельности.

Как следует из документов Министерства туризма, сначала года турпоток из России не прекращал расти, и за четыре месяца Таиланд принял больше россиян, чем за половину всего прошлого года.

Так, в январе-апреле 2018 года страну посетили 745,398 тыс. граждан России, а суммарный показатель 2017 года – 1,346 млн человек.

Раскладка по месяцам выглядит следующим образом:

Январь – 226,754 тыс. человек (+28,20% год к году).

Февраль – 195,219 тыс. человек (+25,81% год к году).

Март – 197,023 тыс. человек (+25,55% год к году).

Апрель – 126,402 тыс. человек (+18.54% год к году).

Всего за четыре месяца – 745,398 тыс. (+25,15% год к году).

За январь-апрель россияне принесли тайской экономике 58,618 млрд бат, что на 26,09% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Всего, как указывал ранее господин Понгпану Светарундра, страна за четыре месяца приняла 13,701 млн иностранцев. Выручка турбизнеса за соответствующий период составила 730,75 млрд бат.

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