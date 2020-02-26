Министерство туризма и спорта Таиланда подвело итоги января. Согласно отчету ведомства, в первом месяце 2020 года Королевство посетили 3,81 млн иностранцев, что на 2,46% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом оценочные траты иностранцев сократились на 3,6% и составили 188,79 млрд бат.

Новости Пхукета

26 Февраля 2020, 12:07 PM

Турпоток из России в январе оказался на 11% выше прошлогоднего. Фото: MoTS

Поскольку запрет на выезд организованных туристических групп из КНР был введен лишь в конце месяца, материковый Китай сохранил первое место по турпотоку в Таиланд. В январе Королевство приняло 1,03 млн китайцев, что лишь на 3,71% ниже прошлогоднего уровня. Суммарные траты китайцев оцениваются в 49,38 млрд бат (спад на 9,97%).

При этом значительный рост числа прибытий показали Гонконг и Тайвань. С первого острова в Таиланд прибыли 77,65 тыс. человек (рост на 28,43%), со второго – 80,38 тыс. (рост 27,39%).

Количество прибытий из Японии выросло на 1,71% и составило 157,6 тыс. человек, однако прибытия из Южной Кореи сократились на 3,53% и составили 200,8 тыс. человек.

Прибытия из России – крупнешего из не азиатских рынков для турбизнеса Таиланда – показали рост на 11,24%. В общей сложности Королевство приняло в январе 255,32 тыс. россиян. Оценочные траты – 17,09 млрд бат (рост на 8,89%).

Также в плюсе завершила январь Восточная Европа. Прибытия из соответствующих стран выросли на 8,41% и составили 109,28 тыс. человек.

Турпоток из Великобритании продолжил стагнировать. Общий объем прибытий в январе составил 97,51 тыс. человек (рост на 0,28%). При этом расходы британцев упали на 2,35% и составили 7,94 млрд бат.

Прибытия из Германии сократились на 6,4% – до 90,79 тыс. человек. Расходы немцев упали на 12,04% – до 5,21 млрд бат.

Также просели прибытия из Индии. Турпоток из этой страны в январе составил 159,47 тыс. человек (спад на 2,64%). Туристические траты сократились на 5,3% – до 6,35 млрд бат.

Не спешит восстанавливаться и турпоток из Австралии. В январе Королевство принялот 62,05 тыс. австралийцев, что на 12,36% ниже прошлогоднего уровня. Прибытия из США упали на 2,62% и составили 113,85 тыс. человек.

Рекордсменом по росту прибытий в январе оказалась Саудовская Аравия, прибытия откуда выросли на 84,57%. Впрочем, в абсолютных цифрах турпоток из этой страны не слишком велик. Его объем в январе составил 3,31 тыс. человек. При этом прибятия из Объединенных Арабских Эмиратов опустились на 28,11% – до 5,73 тыс. человек.