Турпоток из России в Таиланд превысил 950 тыс. человек

Министерство туризма и спорта Таиланда опубликовало статистику по прибытиям из-за рубежа в январе-августе этого года.

24 Сентября 2018 12:05:22

Источник: Минтуризма Таиланда

В русском сегменте туристического рынка продолжается сезонное затишье, однако суммарный турпоток шаг за шагом подбирается к отметке в 1 млн визитов. В августе Таиланд принял очередные 50 тыс. россиян, а суммарное число прибытий из РФ за восемь месяцев превысило 950 тыс. Таким образом русский турпоток в январе-августе продолжает оставаться выше прошлогоднего (+14,65%).

В Туристическом управлении Таиланда (ТАТ) ожидают, что турпоток из России по итогам года может превысить 1,5 млн человек. Соответствующие цифры в августе озвучивала госпожа Анома Вонгъяй, возглавляющая сейчас московский офис ТАТ, а ранее руководившая офисом ведомства на Пхукете.

При этом посол России в Таиланде Кирилл Барски не исключает, что показатель может оказаться и выше этого уровня, вплотную приблизившись к историческому максимуму 2013 года, когда Королевство приняло 1,74 млн граждан РФ.

«По уровню туристических обменов мы продолжаем бить все рекорды: в 2017 году королевство посетили 1,346 млн российских граждан, что дало 23% прироста по сравнению с 2016 годом. С учетом того, что за семь месяцев текущего года, то есть еще до наступления высокого сезона, в Таиланде уже побывало 900 тыс. наших соотечественников, я не исключаю выхода итоговой цифры на уровень 1,6-1,7 млн человек», – заявил господин Барский в интервью ТАСС.

«В сознании подавляющего большинства моих соотечественников Таиланд утвердился как некая страна-сказка с дружелюбным народом и весьма комфортными бытовыми условиями. Для двусторонних отношений это, конечно же, имеет огромное значение», – добавил дипломат.

В общей сложности за восемь месяцев Таиланд принял почти 25,89 млн иностранцев, что на 9,94% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Лидером по турпотоку остается Китай. Из этой страны за отчетный период в Королевство прибыло 7,7 млн путешественников (+16,51%).

При этом в последние два месяца турпоток из Китая ниже прошлогоднего, что связано июльским кораблекрушением у берегов Пхукета, в результате которого погибли 47 граждан КНР. В июле турпоток из Китая был на 0,87% ниже прошлогоднего, в августе – на 11,77% ниже. Восстановления ситуации в китайском сегменте специалисты ожидают в октябре.