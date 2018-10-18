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Турпоток из России в Таиланд превысил 1 млн с начала года

Министерство туризма и спорта Таиланда опубликовало статистику прибытий из-за рубежа в сентябре и за девять месяцев 2018 года.

Новости Пхукета

18 Октября 2018, 12:32 PM
Фото: Insights Unspoken / Flickr

Фото: Insights Unspoken / Flickr

Как следует из материалов Минтуризма, в сентябре Таиланд принял 49,6 тыс. российских граждан, что на 2,4% ниже показателя за аналогичный месяц предыдущего года. При этом суммарный турпоток за девять месяцев превысил 1 млн человек, увеличившись на 13,7% год к году.

Общий турпоток в Таиланд с начала 2018 года по конец сентября, согласно официальной статистике, составил свыше 28,5 млн человек (рост на 8,7%). Самым крупным рынком для Королевства остается Китай, откуда в страну прибыло 8,4 млн человек (рост на 13,3%). Суммарный турпоток из европейских государств, включая Россию, составил 4,8 млн человек (рост на 5,1%), из США и Канады – 990,8 тыс. (рост на 6%), из Австралии – 593,7 тыс. (спад на 2,3%).

При этом негативный тренд на китайском направлении в сентябре переломить не удалось. Если показатели турпотока из Китая за девять месяцев лучше, чем год назад, то непосредственно в сентябре был зафиксирован спад на 15%. Отрицательная динамика вызвана июльским кораблекрушением у берегов Пхукета, в результате которого погибли 47 граждан КНР. Инцидент нанес значительный удар по популярности Таиланда у отдыхающих их Китая, которые начали искать более безопасные места для отдыха.

Всего за год Таиланд расчитывает принять от 38 до 40 млн туристов. Первое из этих чисел – официальный «таргет» Минтуризма и Туристического управления Таиланда (ТАТ), второе число – оптимистичный прогноз, озвученный после того, как страна приняла решение на два месяца сделать визы по прибытию бесплатными. В Минтуризма ожидают, что это должно поднять ожидаемый турпоток из Китая с 10,5 млн до 12 млн.

Отметим, что по показатель выручки туристической отрасли за нынешний год пока выглядит лучше прошлогоднего. Согласно официальной статистике Минтуризма, страна за девять месяцев заработала на иностранных туристах 1,5 трлн бат, что на 10,1% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом российский сегмент принес Королевству 80 млрд, что на 23,8% выше прошлогоднего результата и больше, чем у любой из европейских стран, США и Австралии.

 

 

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