Турпоток из России на Пхукет за месяц упал вдвое

Прямые прибытия граждан России в международный аэропорт Пхукета составили в мае 26,6 тыс. человек, что в два с половиной раза ниже показателя за апрель (63,5 тыс.) и в три с половиной раза ниже уровня марта (94,3 тыс.). Общие зарубежные прибытия изо всех стран сократились менее радикально – 224,4 тыс. в мае против 304,5 тыс. в апреле и 363,8 тыс. в марте. Впрочем, в сравнении с другими годами нынешние цифры выглядят почти нормальным турпотоком. В мае 2022 года общие прибытия составляли 86,4 тыс. (российские – 3,8 тыс.). В предпандемийном 2019 году С9 Hotelworks говорила примерно о 332 тыс. зарубежных авиапассажиров, прилетевших на Пхукет в мае. Таким образом текущие цифры – порядка 67% от докризисных.

Новости Пхукета

Майский отчет пхукетского офиса Иммиграционного бюро включает только прямые прибытия на Пхукет с прохождением паспортного контроля в местном аэропорту. Иностранные туристы, прилетевшие через Бангкок и прошедшие паспортный контроль в столице, в эту статистику не попадают, что занижает цифры.

C другой стороны, в этих отчетах почти нет и завышающих статистику прибытий не туристического характера, таких как трансграничная миграция, связанная с внешней торговлей или совершением бордер-ранов. Последние по-прежнему выполняются преимущественно через наземную границу в провинции Сатун.

Как и в предыдущие месяцы Иммиграционное бюро Пхукета приводит данные только по пяти странам, возглавляющим список ключевых туристических рынков. В 2022 году ведомство публиковало полные данные, однако эта практика, к сожалению, свернута.

Топ-5 стран по прибытиям в мае:

Китай – 37,9 тыс.;

Россия – 26,6 тыс.;

Австралия – 19,9 тыс.;

Индия – 19,8 тыс.;

Малайзия – 12,3 тыс.

Китай вышел на первую строчку по прибытиям на Пхукете еще в конце апреля, хотя итоговую таблицу за тот месяц возглавляла все еще Россия. Также в апреле были зафискированы сезонные сдвиги в демографии, такие как возвращение на лидирующие позиции туристов из Австралии. Последним месяцем высокого сезона в демографическом плане можно считать март.

Топ-5 стран по прибытиям в марте:

Россия – 94,3 тыс.;

Китай – 45,1 тыс.;

Индия – 28,4 тыс.;

Казахстан – 18,2 тыс.;

Германия – 16,7 тыс.

Борьба за китайский рынок

Статистика Иммиграционного бюро подтверждает тезис турбизнеса о том, что восстановление китайского турпотока идет медленнее, чем прогнозировалось изначально. Если говориться конкретно о триаде март-апрель-май, то на лицо не рост прибытий из КНР, а спад (45,1 тыс. – 46,7 тыс. – 37,9 тыс.).

Президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит в недавнем интервью Bangkok Post связывал слабое восстановление с недостаточностью авиарейсов из КНР. Причем проблемы здесь есть не только на китайской стороне (Пекин по-прежнему имеет квоты для туристических групп), но и на пхукетской.

Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пхукета затянулся, в связи с чем остров до сих пор не принимает рейсы по ночам, а именно ими традиционно пользовались авиакомпании КНР. При этом количество авиарейсов на остров в мае осталось на уровне высокого сезона именно за счет авиаперевозчиков из материкового Китая.

Также господин Тантипиякит отмечал негативный новостной фон в китайских соцсетях, где активно обсуждают новости о происшествиях с туристами в Таиланде и небезопасность отдыха в Королевстве. В китайских государственных СМИ подобных тем нет, однако в социальных медиа тема актуальна.

На этом фоне Туристическое управление Таиланда (ТАТ) и Бюро туристической полиции Таиланда запустили совместную кампанию по повышению у китайцев доверия к Королевству как туристическому направлению. Инициатива получила название Trusted Thailand, You Taiguo Yue Wan Yue Kaixin.

Первое ее направление – работа непосредственно с китайскими инфлюэнсерами и инфлюэнсарынями, дебютная делегация которых в количестве 60 человек уже прилетела в Таиланд по приглашению ТАТ, чтобы бесплатно отдохнуть в стране и рассказать об опыте своим подписчикам.

Второе направление – это активизация медийной работы туристической полиции непосредственно в Таиланде. С конца мая в соцсетях турполиции в разы увеличилось число публикаций о том, как тайские полицейские заботятся о туристам на отдыхе и помогают им в разных ситуациях.

Пхукетский офис турполиции в ежедневном режиме сообщает о возвращении иностранцам потерянных смартфонов (или хотя бы попытках это сделать), а также о других происшествиях, в которых полиция пришла на помощь.

Среди подобных новостей за последние семь дней мая – поиски потерянного русским туристом скутера Honda PCX; оказание помощи туристу из Китая, оцарапавшему ногу при падении с байка; посредничество в споре между туристом из России и прокатом автомобилей; помощь заблудившемуся немцу, забывшему название своего отеля. Это лишь небольшая часть списка «малых дел», о которых туристическая полиция Пхукета отчиталась за последнюю неделю мая.

«Бюро туристической полиции совместно с другими профильными ведомствами посвящает свою службу безопасности и хорошему отдыху туристов в Таиланде. Мы прилагаем все усилия и максимально используем современные технологии, чтобы туристы со всего мира могли быть совершенно спокойны на протяжении всего пребывания в Таиланде», – заявил глава турполиции генерал-лейтенант Сукхун Проммайон.

«Как предполагает название, кампания Trusted Thailand («Таиланд, которому можно доверять») нацелена на то, чтобы заново убедить китайских туристов в том, что Таиланд – безопасное направление для отдыха. Тэглайн You Taiguo Yue Wan Yue Kaixin дословно значит «С каждым разом поездка в Таиланд все веселей». Инициатива нацелена на то, чтобы Таиланд оставался любимой страной у китайских туристов, где предлагается широкий выбор качественных туристических продуктов и услуг, подходящих для образа жизни разных сегментов китайские туристов», – добавил замдиректора ТАТ по маркетингу в азиатском регионе Танет Петсуван.