Турпоток из РФ в октябре вырос вдвое по сравнению с сентябрем

Турпоток из России в Таиланд продолжает расти в соответствии с прогнозами, однако переломить спад в китайском сегменте пока не получается.

Новости Пхукета

5 Декабря 2018, 03:00 PM

Турпоток из России имеет все шансы достичь 1,5 млн человек в 2018 году, однако по китайскому сегменте прогнозы пока пессимистичные: прибытия из КНР продолжают падать. Фото: Aram Bartholl / Flickr

Туристический поток из России в Таиланд составил в октябре 101,2 тыс. человек, увеличившись вдвое по сравнению с сентябрем этого года (к октябрю предыдущего года спад составил 4,1%). Соответствующую информацию на прошлой неделе опубликовало Министерство туризма и спорта Таиланда. Таким образом русский сегменте турбизнеса в Королевстве начал выход из низкого сезона точно по графику.

Всего за десять месяцев этого года Таиланд принял 1,1 млн гостей из России, что на 11,8% выше показателям за январь-октябрь предыдущего года. Ранее глава московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Анома Вонгъяй заявлял, что всего страна планирует принять за год 1,5 млн россиян. На фоне имеющийся статистики прогноз госпожи Вонгъяй выглядит достижимым: за ноября и декабрь Королевству нужно «добрать» 400 тыс. туристов из России.

Гораздо менее оптимистично выглядят перспективы китайского сегмента, в котором продолжается спад, начавшийся после июльского кораблекрушения, унесшего жизни 47 граждан КНР. Согласно статистике Минтуризма, в октябре Таиланд принял 646,1 тыс. туристов из Китая, что на 19,8% ниже показателя за аналогичный месяц предыдущего года. При этом ранее октябрь считался удачным месяцем на китайском рынке, поскольку первая неделя октября является в КНР нерабочей в связи с празднованием дня основания современного китайского государства.

Всего за 10 месяцев этого года турпоток из КНР составил 9 млн человек. Показатель на 10% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, однако весь рост обеспечили первые шесть месяцев этого года. С июля роста турпотока из КНР в Таиланд не наблюдалось.

В преддверии пика высокого сезона комфортно чувствует себя индийский сегмент. Турпоток из Индии в октябре составил 117 тыс. человек, показав рост на 4% год к году. На 6,6% выросло в октябре число визитов из США, составившее в абсолютных цифрах 83 тыс. человек (еще 20 тыс. человек добавила Канада). Вклад Австралии и Новой Зеландии в общий турпоток составил 82 тыс. человек (без изменений год к году).

Общий турпоток в Таиланд со всех зарубежных направлений за десять месяцев этого года уже превысил 31,2 млн человек, что соответствует росту на 7,84% год к году. По оценкам Министерства туризма, в общей сложности иностранцы потратили на отдых в Таиланде 1,6 трлн бат, что на 10% выше прошлогоднего показателя.

По суммарному объему трат лидеров остается Китай с показателем 495 млрд бат (рост на 13% год к году, несмотря на слабые показатели последних месяцев). Лидером среди европейских рынков по-прежнему является Россия, чей показатель за 10 месяцев составил 88,7 млрд бат (рост на 21% в сравнении с показателем аналогичного периода предыдущего года).

Установленные властями Таиланда целевые показатели на этот год – 38 млн зарубежных туристов и 2 трлн бат выручки за 12 месяцев. В середине ноября кабинет министров страны утвердил пакет мер, направленных на достижение этих результатов, включающих не только визовые послабления (в частности, отмену сбора за визы по прибытию, по которым в Таиланд въезжает большинство китайцев), но и масштабные распродажи в ведущих торговых центрах стран. Двухмесячная кампания, получившая название Amazing Thailand Grand Sale должна, по замыслу тайских чиновников, повысить интерес к Таиланду со стороны отдыхающих из Китая.