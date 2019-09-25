Турпоток из Китая в Таиланд продолжил восстановление в августе

Министерство туризма и спорта Таиланда (MoTS) опубликовало данные по прибытиям в страну из-за рубежа в августе 2019 года.

Новости Пхукета

25 Сентября 2019, 05:21 PM

Фото: Архив The Phuket News

Согласно отчету MoTS, в основе которого лежит статистика Иммиграционного бюро, турпоток из Китая продолжил восстановление в августе. За месяц страну посетили 1,03 млн китайских граждан, что на 18,89% выше показателя за август 2018 года, зафиксированного на уровне 867,75 тыс. Выручка китайского сегмента выросла на 20,08% и составила 54,89 млрд бат против 45,71 млрд годом ранее.

Позитивная динамика сохранилась и на индийском рынке. Число прибытий в августе увеличилось на 32,42% год к году (со 130,09 тыс. до 172,28 тыс), а выручка – на 40,93% (с 8,04 млрд бат до 5,7 млрд бат).

Также продолжается рост на японском и корейском направлениях. Турпоток из Японии вырос в августе на 9,28% (до 198,4 тыс. человек), выручка – на 9,13 (до 9,61 млрд). Турпоток из Южной Кореи увеличился на 9,92% (до 164,42 тыс. человек), выручка – на 8,29% (до 7,59 млрд).

При этом спад был зафиксирован на гонконгском рынке, который до этого стабильно рос. В августе число прибытий из Гонконга упало на 2,43% год к году (до 121,81 тыс. человек), а выручка снизилась на 3,51% (до 5,15 млрд бат).

В минусе август завершил и Сингапур. Число прибытий упало на 4,78% (до 84,34 тыс. человек), а выручка – на 7,3% (до 2,77 млрд бат).

Вполне предсказуемо не продемонстрировал позитивной динамики российский рынок. В августе Королевство приняло на своей земле 46,33 тыс. россиян, что на 7,44% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года. В финансовом выражении спад составил 4,04% (3,77 млрд бат).

Европейский рынок в целом (включая Россию) в августе просел по турпотоку на 3,47% год к году (418,36 тыс. прибытий), а по выручке – на 4,56% (до 29,26 млрд бат). Ниже прошлогодних показателей оказалась и Австралия. Прибытия снизились на 4,2% (до 58,53 тыс. человек), а выручка – на 8,51% (до 4,5 млрд бат).

При этом, несмотря на низкий сезон на тайских курортах, вырос месячный объем прибытий из США (на 3,32% до 73,57 тыс. человек). В финансовом выражении американский сегмент показал рост на 1,22% (до 5,35 млрд бат за август).

Суммарный объем прибытий из-за рубежа в августе составил 3,47 млн человек, что соответствует росту на 7,35% год к году, выручка составила 169,77 млрд бат (рост на 6,16%).

По итогам первых восьми месяцев MoTS фиксирует рост прибытий на 2,83% год к году (с 25,83 млн человек до 26,56 млн) и рост туристической выручки на 2,91% (с 1,25 трлн бат до 1,29 трлн бат).

Самым крупным рынком остается материковый Китай, откуда в страну приехали 7,67 млн человек (спад на 0,79% год к году). Оценочная выручка китайского сегмента – 381,87 млрд бат (рост 1,63%). Российский сегмент остается самым массовым из не азиатских. Общий турпоток за восемь месяцев – 918,62 тыс. человек (минус 3,36% год к году), суммарная выручка турбизнеса – 62,37 млрд бат (минус 4,33%). Стремительно растущий индийский рынок за январь-август обеспечил Таиланду в общей сложности 132 млн прибытий (рост на 25,44% год к году) и 55 млрд бат выручки (рост на 31,17%).