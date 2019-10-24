Турпоток из Китая в сентябре вырос на треть в годом исчислении

Турпоток из Китая в Таиланд продолжает восстанавливаться. В сентябре Королевство приняло 852,13 тыс. китайских туристов, что на 31,56% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года. Всего за девять месяцев было зафиксировано 29,47 млн прибытий из за рубежа, при этом на долю Китая пришлось 8,52 млн из них или 28,91%.

Новости Пхукета

24 Октября 2019, 04:11 PM

Фото: Dennis Sylvester Hurd / Flickr

Согласно отчету Министерства туризма и спорта, в сентябре Таиланд принял 2,9 млн иностранцев всех национальностей, что на 10,11% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Среди них – 154 тыс. японцев (рост на 9,01% год к году) и 145,53 тыс. корейцев (рост на 7,41%). Турпоток из Индии составил 156 тыс. человек (рост на 26,9%). Гонконг и Тайвань суммарно обеспечили 141,14 тыс. визитов (рост на 0,48%).

Рост после нескольких месяцев затишья продемонстрировала Россия, хотя в абсолютных величинах цифры скромные – 52,08 тыс. визитов (рост на 4,87%). Кроме РФ, из европейских рынков планку в 50 тыс. взяла только Великобритания, на счету граждан которой 57,81 тыс. поездок в Таиланде (спад на 1,75%).

Турпоток из Австралии в сентябре составил 65,9 тыс. человек (спад на 5,26%), из Новой Зеландии – 9,32 тыс. (спад на 3,94%). США обеспечили 67,43 тыс. визитов (рост на 3,63%), Канада – 13,71 тыс. (спад на 1,92%).

Согласно отчету Минтуризма, сентябрь принес экономике страны 139,62 млрд бат доходов от туризма (рост на 8,73%). Наибольший вклад предсказуемо внес Китай. Траты туристов из КНР составили 45,01 млрд бат, увеличившись на 31,63% год к году.

Как отмечалось выше, всего за девять месяцев было зафиксировано 29,47 млн прибытий из за рубежа, что соответствует росту на 3,51%. Турпоток из Китая за январь-сентябрь включительно составил 8,52 млн человек (рост на 1,71%), из Индии – 1,47 млн (рост на 25,6%), из Японии – 1,35 млн (рост на 9,78%), из Южной Кореи – 1,4 (рост на 4,87%). Гонконг и Тайвань обеспечили 799,47 и 593,57 тыс. прибытий соответственно (рост на 2,74% и 13,55%).

Суммарный турпоток из России пока что меньше прошлогоднего. По итогам сентября он составил России – 970,7 тыс. человек (спад на 2,95%). Впрочем, этих прибытий достаточно для того, чтобы РФ сохранила в глазах Таиланда свой статус самого массового из не азиатских туристических рынков.

Великобритания за девять месяцев обеспечила 719,6 тыс. прибытий (рост на 0,84%), Австралия и Новая Зеландия – 574,76 и 84,52 тыс. (спад на 3,12% и 2,91%), США и Канада – 828,86 и 197,43 тыс. (рост на 4,72% и спад на 0,19%).

В финансовом выражении итоги января-сентября – 1,42 трлн бат (рост на 3,45%), китайский вклад в эту сумму – 426,89 млрд (рост на 4,14%), Россия и Индия добавили 66,37 и 62,04 трлн соответственно (спад на 3,94% и рост на 31,14%).