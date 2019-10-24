Турпоток из Китая в сентябре вырос на треть в годом исчислении

Согласно отчету Министерства туризма и спорта, в сентябре Таиланд принял 2,9 млн иностранцев всех национальностей, что на 10,11% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Среди них – 154 тыс. японцев (рост на 9,01% год к году) и 145,53 тыс. корейцев (рост на 7,41%). Турпоток из Индии составил 156 тыс. человек (рост на 26,9%). Гонконг и Тайвань суммарно обеспечили 141,14 тыс. визитов (рост на 0,48%).
Рост после нескольких месяцев затишья продемонстрировала Россия, хотя в абсолютных величинах цифры скромные – 52,08 тыс. визитов (рост на 4,87%). Кроме РФ, из европейских рынков планку в 50 тыс. взяла только Великобритания, на счету граждан которой 57,81 тыс. поездок в Таиланде (спад на 1,75%).
Турпоток из Австралии в сентябре составил 65,9 тыс. человек (спад на 5,26%), из Новой Зеландии – 9,32 тыс. (спад на 3,94%). США обеспечили 67,43 тыс. визитов (рост на 3,63%), Канада – 13,71 тыс. (спад на 1,92%).
Согласно отчету Минтуризма, сентябрь принес экономике страны 139,62 млрд бат доходов от туризма (рост на 8,73%). Наибольший вклад предсказуемо внес Китай. Траты туристов из КНР составили 45,01 млрд бат, увеличившись на 31,63% год к году.
Как отмечалось выше, всего за девять месяцев было зафиксировано 29,47 млн прибытий из за рубежа, что соответствует росту на 3,51%. Турпоток из Китая за январь-сентябрь включительно составил 8,52 млн человек (рост на 1,71%), из Индии – 1,47 млн (рост на 25,6%), из Японии – 1,35 млн (рост на 9,78%), из Южной Кореи – 1,4 (рост на 4,87%). Гонконг и Тайвань обеспечили 799,47 и 593,57 тыс. прибытий соответственно (рост на 2,74% и 13,55%).
Суммарный турпоток из России пока что меньше прошлогоднего. По итогам сентября он составил России – 970,7 тыс. человек (спад на 2,95%). Впрочем, этих прибытий достаточно для того, чтобы РФ сохранила в глазах Таиланда свой статус самого массового из не азиатских туристических рынков.
Великобритания за девять месяцев обеспечила 719,6 тыс. прибытий (рост на 0,84%), Австралия и Новая Зеландия – 574,76 и 84,52 тыс. (спад на 3,12% и 2,91%), США и Канада – 828,86 и 197,43 тыс. (рост на 4,72% и спад на 0,19%).
В финансовом выражении итоги января-сентября – 1,42 трлн бат (рост на 3,45%), китайский вклад в эту сумму – 426,89 млрд (рост на 4,14%), Россия и Индия добавили 66,37 и 62,04 трлн соответственно (спад на 3,94% и рост на 31,14%).