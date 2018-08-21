Турпоток из Китая упал впервые за год с лишним

Туристический поток из Китая продемонстрировал отрицательную динамику в июле этого года. Последний раз спад турпотока из КНР фиксировался в апреле 2017 года на фоне кампании по борьбе с низкобюджетным туризмом.

21 Августа 2018 10:04:22

Фото: Yaoleilei / Wikimedia Commons

Опубликованная в понедельник официальная статистика Министерства туризма и спорта подтвердила прогнозы Туристического управления Таиланда относительно последствий кораблекрушения судна «Феникс», в результате которого погибли 47 китайских туристов.

В июле этого года Таиланд принял 929,8 тыс. туристов из Китая, что на 0,87% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом ранее турпоток из Китая каждый месяц демонстрировал двухзначные темпы роста год к году. В июне он вырос на 18,12%, в мае – на 14,05%, в апреле – на 31,9% и так далее. Благодаря этим показателям, турпоток из Китая за все семь месяцев этого года остается на 21,44% выше прошлогоднего (6,86 млн человек).

Российский рынок продолжает ощущать на себе все минусы низкого сезона. В июле Таиланд принял лишь 49,7 тыс. россиян, что на 10,76% ниже показателей прошлогоднего июля, но в целом соответствует обычной летней статистике. В частности, в этом июне Таиланд посетили 48,5 тыс. граждан России, а в мае – 57,1 тыс.

Общий показатель прибытий из России за семь месяцев превышает 900,7 тыс. человек, что на 16,24% выше показателя за аналогичный период 2017 года. Позитивную динамику русского сегмента обеспечили удачные январь-апрель, когда объем турпотока был 25,15% выше прошлогоднего.

В целом за семь месяцев Таиланд принял почти 22,7 млн иностранцев (рост на 11% год к году), за июль – 3,2 млн (рост на 2,85%). Доходы туристической отрасли увеличились по сравнению с прошлом годом на 14,44% и 6,38% соответственно.