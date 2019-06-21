Турпоток из Китая продолжил падать в мае

Министерство туризма и спорта Таиланда опубликовало статистику прибытий из-за рубежа в мае 2019 года. Суммарный турпоток в Королевство за месяц составил 2,7 млн человек, что на 1% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Новости Пхукета

21 Июня 2019, 01:22 PM

Фото: Stefan Båging / Flickr

Последний отчет Минтуризма зафиксировал продолжающееся снижение турпотока из материкового Китая. В мае границы Королевства пересекли 794,9 млн китайских граждан, что на 8,6% ниже показателя за соответствующий месяц 2018 года. Выручка на китайском направлении упала на 6,22% и составила 43,7 млрд бат.

При этом число прибытий из Гонконга и Тайваня в мае было выше прошлогодних цифр – 84,9 тыс. (+2,2%) и 56, 3 тыс. (+6,1%) соответственно. Финансовые показатели выросли на 4,2% и 8,2% соответствено.

Прибытия из России в мае снизились на 2,4% год к году. Впрочем, на фоне абсолютных цифр (всего 55,7 тыс прибытий) вклад России в общее снижение турпотока в Таиланд минимален. Российский рынок традиционно отличается ярко выраженной сезонностью, и оснований для изменения тренда пока нет. Увеличения цифр стоит ожидать не раньше ноября.

Зато продолжается бум на всесезонном индийском направлении. В мае Королевство приняло 173 тыс. индийских граждан (рост на 10,6%), которые потратили на отдых 6,4 млрд бат (рост на 12,3%).

Также впечатляющую динамику продолжил демонстрировать Израиль, недавно попавший в фокус маркетинговой активности Туристического управления Таиланда (ТАТ). Пусть в абсолютных цифрах турпоток и скромен (8,4 тыс. человек в мае), но рост год к году составил впечатляющие 17,7%. При этом почти вдвое упало в мае число туристов из Объединенных Арабских Эмиратов – с 3,3 тыс. до 1,7 тыс.

Хорошо себя чувствовали в мае рынки США (82,8 тыс., рост на 2%) и Австралии (59,4 тыс., рост на 3,4%), британское направление стагнировало (61,7 тыс., спад на 0,1%), равно как и Восточная Европа (17 тыс., спад на 0,8%), серьезную негативную динамику показали Германия, Австрия и все страны Скандинавии (спад в диапазоне от 10,% до 19,5%).

В общей сложности за пять первых месяцев 2019 года Таиланд принял 17,7 млн иностранцев (рост на 1,6%), выручка туристической отрасли выросла на 0,8% и составила 872,5 млрд бат.

Суммарный турпоток из материкового Китая за январь-май составил 4,8 млн человек (спад на 4,3%), из России – 780 тыс. (спад на 2,9%), из Индии – 787,2 тыс. (рост на 23,4%), из США – 500 тыс. (рост на 4,6%), из Австралии – 312,3 тыс. (спад на 2,1%).

Напомним, что в основе публикуемой Министерством туризма статистики по прибытиям/турпотоку лежат данные Иммиграционного бюро, которое фиксирует не чистый турпоток, а все пересечения границы иностранцами. Источник информации о выручке Минтуризма не указывает.