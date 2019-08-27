Турпоток из Китая показал рост впервые за год

Министерство туризма и спорта Таиланда впервые за год зафиксировало рост турпотока из Китая. Согласно опубликованному накануне отчету Минтуризма, в июле Королевство посетили 983,8 тыс. китайских граждан, что на 5,8% выше показателя за аналогичный месяц 2018 года.

Новости Пхукета

27 Августа 2019, 10:21 AM

Фото: N509FZ / Wikimedia Commons

Суммарное число прибытий из материкового Китая по итогам семи месяцев остается ниже показателя за аналогичный период предыдущего года, являвшегося для Королевства рекордным. За январь-июль 2018 года Таиланд принял 6,86 млн китайских граждан, в этом году – 6,63 млн (спад на 3,3%).

При этом продолжается устойчивый рост прибытий из Тайваня и Гонконга (на 13,4% и 5,4% за семь месяцев и 10,8% и 3,3% непосредственно в июле), а также из Японии (рост на 10% по итогам семи месяцев и 4,9% в июле) и Южной Кореи (рост на 3,7% и 8,2% соответственно).

Бум на индийском направлении также не демонстрирует тенденций к замедлению. По итогам семи месяцев Таиланд принял 1,14 млн граждан Индии (рост на 24,5% год к году), а непосредственно в июле – 164,2 тыс. (рост на 25,9%).

Уровень прибытий из России остается ниже, чем год назад. Если за январь-июль 2018 года Таиланд принял 900,5 тыс. россиян, то за аналогичный период этого года - 872,3 тыс. (спад на 3,1%). Соответствующий тренд продолжился и в июле, когда Королевство приняло на 6% меньше россиян, чем год назад (46,7 тыс. против 49,7 тыс.).

Негативную динамику в июле показали и прочие европейские рынки, включая Скандинавию (спад в диапазоне от 3,2% до 8,2% год к году), Германию (минус 1,8%), Францию (минус 2,9%). Июльские прибытия из Великобританию практически не изменились (плюс 0,2%). В целом Европа, включая Россию, показала спад на 1,8% год к году, обеспечив Таиланду в сумме 439,2 тыс прибытий в июле.

Также в минусе по итогам июля оказались рынки Австралии и Новой Зеландии (спад на 6,9% и 7,5% соответственно, общий турпоток за месяц - 85,6 тыс. прибытий). За семь месяцев результат также отрицательный (спад на 2,6% и 2,7%, общий турпоток - 515,3 тыс. человек).

При этом продолжается рост на американском направлении. В июле граждане США совершили 92,6 тыс. поездок в Таиланд (рост на 4,9% год к году), в течение всех семи первых месяцев года – 687,9 тыс. (рост на 5% ровно).

Общий зарубежный турпоток по итогам июля превысил 3,3 млн человек, а за семь месяцев - 23,1 млн. Выручка от туризма, по оценкам соответствующего министерства, составила 167,3 млрд бат в июле и 1,1 трлн бат за семь месяцев.

Напомним, что статистика Минтуризма по прибытиям основывается на данных Иммиграционного бюро о числе пересекших границы страны обладателей зарубежных паспортов. Методологию подсчета выручки ведомство не раскрывает.