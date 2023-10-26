Турполиция вызвала экскурсионных операторов на беседу о гидах

В преддверии высокого сезона правоохранительные органы Пхукета вспомнили о нелегальных гидах, причем «проактивно», то есть не дожидаясь привычных акций протеста у здания администрации провинции. Как сообщает Phuket Info Center, глава пхукетского отделения турполиции Саккарин Анусамансакун сегодня (26 октября) встретился с представителями экскурсионного бизнеса и напомнил о необходимости соблюдения закона, главное из требований которого – найм для проведения экскурсий только тайских сотрудников с лицензиями. В тексте отдельно упомянута Россия, но никаких подробностей нет. Также сообщается о выездной проверке в храме Wat Chalong, но снова без конкретики.

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В сообщении Phuket Info Center ничего не говорится о том, с представителями каких компаний беседовал подполковник Саккарин Анусамансакун. К публикации прилагаются несколько фотографий, на одной из которых запечатлена беседа офицера с некими людьми, а другая представляет собой общий групповой снимок у здания турполиции. На обоих снимках присутствует один иностранец, но ни у него, ни у других людей нет ни корпоративной униформы, ни бейджей.

На странице самой турполиции ничего о прошедшей беседе пока не сообщалось. Нет там информации и о проведенной утром 26 октября выездной проверке гидов в храме Wat Chalong, которую упоминает Phuket Info Center. Сопровождающие публикацию фотографии включают два снимка из храма Wat Chalong, но ничего похожего на задержания нелегальных гидов на них нет.

О проблеме нелегальных гидов писал 26 октября пхукетский депутат парламента Чалермпонг Сэнгди, который сегодня присутствовал на еженедельном заседании парламентского комитета по туризму.

«Сегодняшние вопросы были сосредоточены в основном на проблеме туристических гидов», – сообщил господин Сэнгди на своей странице в Facebook.

Впрочем, никакой конкретики политик не привел ограничившись общими словами о необходимости контроля за соблюдением законодательства и повышения квалификации тайских гидов, включая владение иностранными языками.

За все время с начала 2023 года полиция публично сообщала лишь об одном аресте россиянина за работу туристическим гидом. Сообщений об арестах китайских граждан было порядка десяти, но в большинстве случае это происходило в аэропорту, а не на экскурсионных маршрутах.

Профессия гида является в Таиланде зарезервированной для тайских граждан, иностранец заниматься этой деятельностью не может. При этом закон формально не запрещает иностранному гражданину выполнять роль переводчика при тайском гиде.