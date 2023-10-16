Турполиция помогла россиянкам вернуть переведенные не на тот счет деньги

Туристическая полиция помогла двум туристкам из России вернуть деньги, переведенные не на тот банковский счет. Инцидент произошел в Кароне в конце прошлой недели и был включен турполицией в итоговый пакет отчетов о разрешении различных ситуаций с туристами не криминального характера.

Новости Пхукета

Оставшемуся без паспорта британцу помогли отправиться в Бангкок для обращения в посольство. Фото: Phuket Tourist Police

Оставшемуся без паспорта британцу помогли отправиться в Бангкок для обращения в посольство. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянки обратились в полицию после того, как перевели деньги через PromptPay не на тот счет. Полицейские помогли вернуть средства. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянки обратились в полицию после того, как перевели деньги через PromptPay не на тот счет. Полицейские помогли вернуть средства. Фото: Phuket Tourist Police

Россиянки обратились в полицию после того, как перевели деньги через PromptPay не на тот счет. Полицейские помогли вернуть средства. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция не уточнила дату обращения россиянок и не назвала имен, но сообщение было опубликовано ранним утром 15 сентября и касалось, видимо, предыдущей ночной смены. В тексте говорится, что женщины перевели деньги не на тот счет, когда расплачивались за некий товар или услугу, причем ошибка произошла по вине продавца.

«После того, как полиция связалась с владельцем аккаунта, деньги были переведены обратно», – сообщила полиция, приложив к отчету фотографии двух россиянок.

В том же пакете отчетов упоминается инцидент с гражданином Казахстана, который забыл телефон в такси по пути из Карона в Патонге. Приехав на Бангла-Роуд и обнаружив пропажу девайса, мужчина обратился к полицейским, которым связались с таксистом для возвращения телефона.

Еще один классический случай с таксистом касался туриста из Саудовской Аравии, который приехал на Банглу на мототакси, но после поездки оказался недоволен ценой и отказался платить. Турполиция заявила, что урегулировала ситуацию, но не указала, как именно. В любом случае, этот саудовский турист как минимум не был избит недовольными шоферами.

Другая потенциальная драка была предотвращена в клубе Illuzion, на входе в который повздорили неназванные китаянки и арабы. Турполиция вмешалась в ситуацию и предотвратила эскалацию арабо-китайского конфликта.

Что касается иных русских кейсов, то среди них были два спора постояльцев с владельцами жилья об испорченных вещах – испачканном постельном белье и залитом водой из окна наполном покрытии. В обоих случаях стороны не сумели договориться сами и были вынуждены обратиться к полицейским.

Более сложной и профильной для турполиции была ситуация, с которой обратился неназванный турист из Великобритании. Мужчина поругался с женой, и та ушла, забрав с собой не только свои вещи, но также паспорт супруга и все деньги.

Мужчина изначально хотел, чтобы полицейские разыскали женщину, но сотрудники ограничились тем, что помогли мужчине добраться до британского посольства в Бангкоке. Иностранца покормили, а затем посадили в автобус до столицы, где он сможет оформить справку для возвращения на родину.

Правда, соответствующая услуга в посольстве Великобритании стоит 100 фунтов, а для оплаты нужна банковская карта. Во всяком случае, такие условия указаны на GOV.UK.