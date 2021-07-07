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Турполиция озвучила максимальные цены на такси из аэропорта

Туристическая полиция Пхукета опубликовала список максимальных цен на такси из аэропорта в разные части острова.

Новости Пхукета

7 Июля 2021, 03:18 PM
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Прейскурант был опубликован на фоне очередной дискуссии о ценах на пхукетские такси. В качестве источника информации о максимальной стоимости поездок туристическая полиция указала «информационный щит с рекомендованными ценами на такси в международном аэропорту Пхукета».

Прейскурант выглядит следующим образом:

  • Патонг 800

  • Сурин 550

  • Чернг-Талей 700

  • Камала 700

  • Кату 700

  • Пхукет-Таун 550

  • Ко-Сирэ 800

  • Мыс Панва 750

  • Чалонг-Бэй 650

  • Раваи 1,000

  • Най-Харн 1,000

  • Карон 1,000

  • Ката 1,000

Напомним, что уже через несколько дней после открытия Пхукета для зарубежных туристов выяснилось, что вместе с возвращение отдыхающих вернулась и одна из старых проблем острова, а именно стоимость услуг местных такси – ее непостоянство и величина.

Внимание к ситуации привлек местный туристический гид и владелец туркомпании Наттакаорн Рынгрот, который собрал и выложил в сети подборку комментариев иностранцев, делившихся своими мнениями о ценах на местные такси.

Все началось с вопроса иностранца о том, сколько должна стоить машина из аэропорта до Патонга. Автор поста написал, что в отеле ему назвали сумму в 900 бат, тогда как до пандемии он ездил за 700. В следующих комментариях приводились еще более высокие цены до Патонга, но внимание господина Рынгрота и комментировавших ситуацию официальных лиц привлекли именно 900 бат.

«Я не хочу использовать слово «наживаться», но в данной ситуации цена несправедлива. Когда пандемия только началась, они предлагали поездки до Патонга со скидкой до 400 бат. Почему сейчас они не думают о трудных временах?» - задал вопрос господин Рынгрот.

«Некоторые из туристов были специально приглашены для продвижения Пхукета. Если они останутся недовольны и расскажут о своем негативном опыте, то что нам делать? Будут ли туристы приезжать туда, где на них наживаются подобным образом?» – добавил он.

Отвечая на резонанс, глава PLTO Баньят Кантха заявил, что его сотрудники ознакомились с изначальным постом и выяснили, что задававший вопрос иностранец на Пхукет пока не прилетел. Впрочем, в его публикации иного и не утверждалось. Он просто спрашивал, как можно узнать справедливую цену и можно ли просто заказать такси в аэропорту.

Господин Баньят не назвал цену в 900 бат несправедливой, заявив вместо этого, что данная сумма – старый тариф, установленный отелем.

«Но сейчас цена снижена до 600-700 бат. Мы проверили выставленные ранее счета за трансфер и выяснили, что на самом деле отель просит около 600-700 бат», – заявил господин Кантха.

На ситуацию обратил внимание и губернатор Наронг Вунсиеу, который отдал распоряжение разобраться в положении дел.

«Это проблема, которая много раз обсуждалась до начала пандемии. Профильные ведомства пытаются найти системный подход к ее решению», – заявил глава провинции.

 

 

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