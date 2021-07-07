Турполиция озвучила максимальные цены на такси из аэропорта

Прейскурант был опубликован на фоне очередной дискуссии о ценах на пхукетские такси. В качестве источника информации о максимальной стоимости поездок туристическая полиция указала «информационный щит с рекомендованными ценами на такси в международном аэропорту Пхукета».
Прейскурант выглядит следующим образом:
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Патонг 800
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Сурин 550
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Чернг-Талей 700
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Камала 700
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Кату 700
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Пхукет-Таун 550
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Ко-Сирэ 800
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Мыс Панва 750
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Чалонг-Бэй 650
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Раваи 1,000
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Най-Харн 1,000
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Карон 1,000
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Ката 1,000
Напомним, что уже через несколько дней после открытия Пхукета для зарубежных туристов выяснилось, что вместе с возвращение отдыхающих вернулась и одна из старых проблем острова, а именно стоимость услуг местных такси – ее непостоянство и величина.
Внимание к ситуации привлек местный туристический гид и владелец туркомпании Наттакаорн Рынгрот, который собрал и выложил в сети подборку комментариев иностранцев, делившихся своими мнениями о ценах на местные такси.
Все началось с вопроса иностранца о том, сколько должна стоить машина из аэропорта до Патонга. Автор поста написал, что в отеле ему назвали сумму в 900 бат, тогда как до пандемии он ездил за 700. В следующих комментариях приводились еще более высокие цены до Патонга, но внимание господина Рынгрота и комментировавших ситуацию официальных лиц привлекли именно 900 бат.
«Я не хочу использовать слово «наживаться», но в данной ситуации цена несправедлива. Когда пандемия только началась, они предлагали поездки до Патонга со скидкой до 400 бат. Почему сейчас они не думают о трудных временах?» - задал вопрос господин Рынгрот.
«Некоторые из туристов были специально приглашены для продвижения Пхукета. Если они останутся недовольны и расскажут о своем негативном опыте, то что нам делать? Будут ли туристы приезжать туда, где на них наживаются подобным образом?» – добавил он.
Отвечая на резонанс, глава PLTO Баньят Кантха заявил, что его сотрудники ознакомились с изначальным постом и выяснили, что задававший вопрос иностранец на Пхукет пока не прилетел. Впрочем, в его публикации иного и не утверждалось. Он просто спрашивал, как можно узнать справедливую цену и можно ли просто заказать такси в аэропорту.
Господин Баньят не назвал цену в 900 бат несправедливой, заявив вместо этого, что данная сумма – старый тариф, установленный отелем.
«Но сейчас цена снижена до 600-700 бат. Мы проверили выставленные ранее счета за трансфер и выяснили, что на самом деле отель просит около 600-700 бат», – заявил господин Кантха.
На ситуацию обратил внимание и губернатор Наронг Вунсиеу, который отдал распоряжение разобраться в положении дел.
«Это проблема, которая много раз обсуждалась до начала пандемии. Профильные ведомства пытаются найти системный подход к ее решению», – заявил глава провинции.