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Турполиция обещает усиление борьбы с оверстэем и затрагивающими туризм преступлениями

Туристическая полиция Таиланда анонсировала усиление борьбы с престулениями, затрагивающими сферу гостеприимства и туризма на национальном уровне. Речь идет как о нарушении закона иностранцами, так и о преступлениях против зарубежных граждан. Особо была отмечена борьба с нелегальным нахождением иностранцев в стране после истечения визы (оверстэй).

Новости Пхукета

24 Марта 2023, 06:58 PM
Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

Замначальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг в Паттайе. Фото: Thailand Tourist Police

О старте кампании по борьбе с затрагивающим туризм криминалом объявил 23 марта заместитель начальника турполиции генерал-майор Понгсиам Микантхонг. Церемония проходила в Паттайе и включала смотр сил местной туристической полиции, а также совещание с ее руководством.

В публикации на Facebook ведомство отметило, что его сотрудники усилят борьбу с десятью типами туристических преступлений, «таких как оверстэй и другие нарушения закона, затрагивающие все аспекты туристического бизнеса по всей стране». Список упомянутых десяти преступлений опубликован не был, хотя соответствующая новость появилась, в частности, на страницей всей Королевской полиции Таиланда, что подтверждает ее общенациональную значимость.

Одновременно туристическая полиция обратилась «к туристам и согражданам» с напоминанием об основных каналах связи с агентством. Это телефонная горячая линия 1155 и мобильное приложение Tourist Police I Lert U, которое должно в самое ближайшее время получить апдейт.

Турполиция намерена усилить работу по информированию людей о том, как связаться с ней в случае необходимости. Последние инциденты на Пхукете показывают, что многие иностранные туристы не знают телефона 1155 и не в курсе про I Lert U.

На момент конца рабочего дня в государственных ведомствах туристическая полиция Пхукета не опубликовала комментариев относительно кампании по борьбе с затрагивающей туризм преступностью на Пхукете. При этом генерал-майор Микантхонг однозначно указал, что речь идет обо всей стране, а не только о Паттайе.

 

 

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