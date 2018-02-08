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Турнир по тач-регби пройдет на Пхукете

Третий турнир по тач-регби Touch Rugby Tournament стартует 3 марта на поле Alan Cooke Ground Sports Ground в Таланге.

Новости Пхукета

8 Февраля 2018 12:48:13

По правилам турнира в составе команд должны быть или юные участники, или представительницы прекрасного пола. Фото: Joz3.69
По правилам турнира в составе команд должны быть или юные участники, или представительницы прекрасного пола. Фото: Joz3.69

Турнир, спонсором которого выступает гостиничная сеть Outrigger Resorts, пройдет в четыре этапа: 3, 10, 17 и 31 марта (на последний день месяца назначен гранд-финал). Игры в каждый из дней будут начинаться в 15:30.

Предыдущий турнир по тач-регби (упрощенной и менее травмоопасной версии регби) собрал шесть команд, и спонсоры нынешних соревнований ожидают, что в этот раз участников будет не меньше. Соревнования, как и раньше, будут проводиться между смешанными командами из семи человек. По регламенту от каждой команды на поле должно быть не менее двух детей или женщин. Возрастные ограничения отсутствуют.

Для участия в турнире можно как создать свою команду с нуля, так и присоединиться к одной из уже зарегистрировавшихся. Все вопросы можно задать Дэмиену Клоусу из Outrigger по телефону 081 270 7998 и эл. почте damian.clowes@outrigger.com.

 

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