Турнир по спортивной рыбалкеPhuket Sportfishing Tournament 2018

Дата/Время начала: 21 Ноября 2018, 03:00 PM - 24 Ноября 2018, 06:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

PST 2018 – единственный в Таиланде турнир по спортивной рыбалке в открытом море. На протяжении многих лет мы ежегодно собираем на Пхукете рыбаков со всего мира. Турнир проводится по принципу «все пойманные марлиновые отпускаются в море». Для рыболовов-юниоров участие бесплатно, количество участников не ограничено. Лучшую по набранным очкам участницу среди женщин ждет отдельный приз. Штабом турнира в этом году будет ROSI’S RESTAURANT AND BAR, находящийся прямо на берегу залива Чалонг-Бэй. Награждение победителей и вечеринка в их честь также состоятся в ROSI’S RESTAURANT AND BAR. Начало вечеринки в 20:00.