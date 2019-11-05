Турнир по спортивной рыбалке PST 2019

Дата/Время начала: 20 Ноября 2019, 01:00 PM - 23 Ноября 2019, 07:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Ежегодный турнир по спортивной рыбалке Phuket Sportfishing Tournament пройдет 20-23 ноября на Пхукете. Регистрация – 20 ноября с 15:00 до 18:00 в Rosis Bar and Restaurant Чалонге. Непосредственно сама рыбная ловля будет проходить 21-22 ноября с 8:00 до 19:00 и 23 ноября с 8:00 до 18:00. Всем лодках необходимо вернуться после рыбалки на пирс в Чалонге, зарегистрировать прибытие у маршалов и передать маршалам улов в сумках с номерами команд. Потенциального победителя в каждой из разрешенных категорий улова требуется выделить отдельно. Опоздавшие команды не получат очков за день, в который не успели вернуться на пирс в срок.