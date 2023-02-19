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Турнир по спортивной рыбалке пройдет на Пхукете в марте

Муниципалитет Пхукет-Тауна и Пхукетский клуб спортивной рыбалки (PFSC) подтвердили проведение 14-го ежегодного рыболовного. Мероприятие под не меняющимся названием Phuket Fishing Tournament будет проходить с 17 по 19 марта, штаб соревнований расположится в парке в Сапан-Хине. На соревнованиях ждут профессионалов и любителей, тайцев и иностранцев, местных жителей и туристов.

Новости Пхукета

20 Февраля 2023, 08:00 AM
Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Турнир по спортивной рыбалке на Пхукете в 2021 году. Фото: Phuket Fishing Tournament / Facebook

Новый турнир пройдет в марте этого года, регистрация уже открыта. Фото: Phuket City Municipality

Новый турнир пройдет в марте этого года, регистрация уже открыта. Фото: Phuket City Municipality

«Андаманское море славится богатством своих природных ресурсов, в частности, здесь водятся самые разные виды рыбы. Возможности для спортивной рыбалки – это магнит, привлекающий на Пхукет поклонников соответствующего вида спорта и доказавший свою состоятельность. Также развитие рыболовства создает новые карьерные возможности для людей, как непосредственно в данной сфере, так и в туризме. А государственная политика по туризму предполагает расширение разнообразия его нишевых вариантов», – говорится в пресс-релизе муниципалитета Пхукет-Тауна, опубликованном 14 февраля.

Там же приводится и подробная информация о турнире, включая копии официальных документов о порядке его проведения. С ними можно ознакомиться на www.phuketcity.go.th в разделе News. Здесь же приведем краткое резюме, в котором, впрочем, для самих пхукетских рыбаков не будет ничего нового. Как и год назад, турнир будет проходить по правилам Международной ассоциации спортивного рыболовства, деление на дивизионы и размер взносов будет основываться на типе судна, с которого участники будут рыбачить. Категорий, как и год назад, три: спидботы (1 тыс. бат за участие), моторные лодки (1 тыс. бат) и традиционные лонгтейлы (500 бат). За детей на борту платить не надо.

Максимальная численность команды составляет пять человек, не считая шкипера лодки. Предполагается, что участники будут заявляться на собственных судах, но «безлошадным» оргкомитет поможет с поиском или лодки, или вакантного места на уже зарегистрированной. Ловля должна вестись на удочки, причем количество последних не ограничено, если мы правильно поняли организаторов.

В списке рыб, учитывавшихся при подсчете результатов, значатся 11 разных видов, включая ваху / королевскую макрель; барракуду; рыбу дельфина; куинфиш; кобию; радужную макрель; гигантскую тревалли; все прочие виды тревалли; все виды снэппера; все виды групера; все виды тунца.

Как и год назад, отдельно выделены три вида специальной призовой рыбы: черный (угольный) групер; красный снэпер; амберджек.

Суммарный призовой фонд турнира, согласно документам организаторов, будет составлять «более 117 тыс. бат». Всего в рамках 2023 Phuket Fishing Tournament предусмотрены шесть категорий, включая гран-при за максимальный вес призовой рыбы из списка 11 перечисленных разновидностей; приз за максимальный суммарный вес призовой рыбы 11 видов; отдельные призы за успехи со специальной призовой рыбой трех видов и так далее.

Организаторы упомянули также благотворительную составляющую турнира, но пока не назвали конкретные структуры и фонды, на деятельность которых будут направлены средства, полученные от проведения соревнований. В прошлом году деньги от сборов за участие в Phuket Fishing Tournament и рыбного аукциона были переданы на проекты муниципалитета Пхукет-Тауна по помощи инвалидам, социально незащищенным лицам и престарелым. Еще одним бенефициаром стал фонд Soi Dog, заботящийся об уличных собаках и кошках на Пхукете и, в частности, проводящий регулярные кампании по их вакцинации и стерлизации.

Регистрация участников уже началась и будет продолжаться до 7 марта. Записаться можно в Пхукетском клубе спортивного рыболовства (тел: 081-8914299) и в отделе муниципалитета Пхукет-Тауна по делам туризма и спорта (тел: 089-6528188). Также можно обратиться в магазины-партнеры, такие как Kan Yok Shop, 7 Seas Pro Shop, Shadow Shop, Ocean Sport Shop, SEA Jay Shop и Nanai Fishing Shop.

 

 

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