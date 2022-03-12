Турнир по спортивной рыбалке пройдет на Пхукете 25-27 марта

Муниципалитет Пхукет-Тауна объявил о возвращении традиционного турнира по спортивной рыбалке. Мероприятие, проводящееся совместно с Пхукетским клубом спортивного рыболовства (Phuket Fishing Sport Club) пройдет с 25 по 27 марта, призовой фонд составит 120 тыс. бат.

Новости Пхукета

14 Марта 2022, 12:00 PM

Фото: PR Phuket

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, площадкой проведения 13-х по счету соревнований, официально носящих лаконичное название Phuket Fishing Tournament, станет парк в Сапан-Хине (Chaloem Phrakiat Rama 10 Park). В качестве своих целей организаторы заявляют развитие морского туризма на Пхукете и стимулирование местной экономики, продолжающей страдать от отсутствия туристов.

Все собранные средства (включая доходы от аукциона по продаже рыбы) будет переданы муниципалитету Пхукет-Тауна на закупку медицинского оборудования и материалов для помощи инвалидам, престарелым и малообеспеченным. Также власти планируют поддержать деятельность фонда Soi Dog, занимающегося бездомными собаками на острове.

Регламент соревнования предполагает участие трех категорий лодок. Это спидботы, моторные лодки и традиционные лонгтейлы. В первых двух случаях сбор за участие составляет 1 тыс. бат с человека, в последнем – 500 бат. Максимальная численность команды – пять человек на одно судно, не включая шкипера моторной лодки и детей, если они будут на борту.

Для участия необходимо меть собственное судно, хотя организаторы обещают, что при обращении заранее ни помогут или арендовать лодку, или найти вакантное место в составе уже зарегистрировавшейся команды.

Ловля должна вестись при помощи стандартных удочек, размер катушки не ограничен, ловля «с руки» не допускается. В остальном на соревнованиях будут применяться привила Международной ассоциации спортивного рыболовства. PR-служба отмечает, что организаторы подтвердили, что правила будут соблюдаться.

К участию в турнире допускаются как профессионалы, так и любители. Список рыбы, которая будет учитываться при подсчете результатов, включая ваху, барракуду, рыбу-монаха, снэппера, групера, тунца, все виды сибаса и другие виды. Также предусмотрены три типа «специальной призовой рыбы» – «чар групер», «золотая рыба» и «эмбер джек». Общий призовой турнира, как говорилось выше, составит 120 тыс. бат. Победители будут определены по массе улова и типам пойманной рыбы.

Анонсируя турнир, мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат заявил, что мероприятие должно помочь не только туризму, но и рыболовецкой отрасли.

«Пхукет – всемирно известное туристическое направление. Здесь гостей ждут прекрасные морские достопримечательности и изобилие водных ресурсов, ярко демонстрирующих потенциал Андаманского моря. Спортивная рыбалка в этом регионе очень популярна по причине присутствия множества разных видов рыбы. Проводимое нами мероприятие поможет поддержать туристическую отрасль и экономический рост на Пхукете», – заявил мэр Пхукет-Тауна.

В заключительный день турнира, 27 марта, в Сапан-Хине пройдет ярмарка, на которой все желающие смогут купить свежую рыбу (начало в 17:30), добавил господин Ангканапилат. Также запланированы несколько рыбных аукционов, участие в которых требует предварительной записи.

Заявки на участие в турнире принимаются в следующих местах: Phuket Fishing Club, Kanyok Shop, 7 Seas Pro Shop, Chow Dow Shop, Ocean Sports Shop, SEA Jay Shop, Nanai Fishing Shop и ABU Fishing Shop (Ко-Кэу). Дополнительную информацию можно получить по телефону 076 - 214306 доб. 312.





