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Турнир по муай тай Phuket Super Fight Real Muay Thai пройдет на Пхукете

Турнир по тайскому боксу Phuket Super Fight Real Muay Thai пройдет на Пхукете 31 января.

Новости Пхукета

15 Января 2020, 11:05 AM
Турнир по муай тай Phuket Super Fight Real Muay Thai пройдет на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Турнир по муай тай Phuket Super Fight Real Muay Thai пройдет на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

О проведении соревнований объявили на этой неделе президент Спортивной ассоциации Пхукета и член совета Спортивного управления Таиланда Тхаммават Вонгчаронйот и глава пхукетской полиции генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири. Ринг и зрительские места будут оборудованы под открытым небом на территории торгово-развлекательного комплекса Central Phuket (крыло Floresta), сообщает PR-служба администрации Пхукета.

Анонсируя мероприятие, господин Вонгчаронйот отметил, что турнир нацелен на развитие спортивного туризма на Пхукете и должен собрать на трибунах как местных, так и зарубежных поклонников муай-тай. Также президент Спортивной ассоциации Пхукета напомнил, что в прошлом году Министерство туризма и спорта включило Пхукет в список 16 тайских «городов спорта».

В свою очередь, генерал Тхакурапуньясири отметил, что вместе с ростом популярности острова как туристического направления растет и число людей, приезжающих сюда заниматься тайским боксом. Также офицер выразил надежду, что мероприятие будет способствовать подъему уровня муай тай.

В общей сложности запланировано 13 боев, среди участников которых будут и знаменитые в стране спортсмены, включая обладателей чемпионских титулов Лумпини и Раджамнерна, являющихся двумя главными аренами в стране. Среди прочих участие в мероприятии примет действующий чемпион мировой чемпион ONE Championship Muay Thai Родтанг Джитмуангнон. Против него на ринг выйдет Йодлекпет О Атчария.

Телеканал True4U (канал 24) будет транслировать бои в прямом эфире с 18:00 до 20:00. При этом временные рамки всего мероприятия пока не указаны. Стоимость билетов варьируются от 400 бат до 2000 бат, для женщины предусмотрены билеты со скидками за 200 бат. Приобрести билеты можно с 25 по 31 января в Central Phuket (стойка будет находиться на пешеходном мосту между двумя корпусами) и в Central Patong (стойка будет расположена перед входом в торговый центр). Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-603333.

 

 

 

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