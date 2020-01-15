Турнир по тайскому боксу Phuket Super Fight Real Muay Thai пройдет на Пхукете 31 января.

Новости Пхукета

15 Января 2020, 11:05 AM

Турнир по муай тай Phuket Super Fight Real Muay Thai пройдет на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

О проведении соревнований объявили на этой неделе президент Спортивной ассоциации Пхукета и член совета Спортивного управления Таиланда Тхаммават Вонгчаронйот и глава пхукетской полиции генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири. Ринг и зрительские места будут оборудованы под открытым небом на территории торгово-развлекательного комплекса Central Phuket (крыло Floresta), сообщает PR-служба администрации Пхукета.

Анонсируя мероприятие, господин Вонгчаронйот отметил, что турнир нацелен на развитие спортивного туризма на Пхукете и должен собрать на трибунах как местных, так и зарубежных поклонников муай-тай. Также президент Спортивной ассоциации Пхукета напомнил, что в прошлом году Министерство туризма и спорта включило Пхукет в список 16 тайских «городов спорта».

В свою очередь, генерал Тхакурапуньясири отметил, что вместе с ростом популярности острова как туристического направления растет и число людей, приезжающих сюда заниматься тайским боксом. Также офицер выразил надежду, что мероприятие будет способствовать подъему уровня муай тай.

В общей сложности запланировано 13 боев, среди участников которых будут и знаменитые в стране спортсмены, включая обладателей чемпионских титулов Лумпини и Раджамнерна, являющихся двумя главными аренами в стране. Среди прочих участие в мероприятии примет действующий чемпион мировой чемпион ONE Championship Muay Thai Родтанг Джитмуангнон. Против него на ринг выйдет Йодлекпет О Атчария.

Телеканал True4U (канал 24) будет транслировать бои в прямом эфире с 18:00 до 20:00. При этом временные рамки всего мероприятия пока не указаны. Стоимость билетов варьируются от 400 бат до 2000 бат, для женщины предусмотрены билеты со скидками за 200 бат. Приобрести билеты можно с 25 по 31 января в Central Phuket (стойка будет находиться на пешеходном мосту между двумя корпусами) и в Central Patong (стойка будет расположена перед входом в торговый центр). Дополнительную информацию можно получить по телефону 076-603333.