Турнир по футболу сыграли на Пхукете

Бывшие поклонники Phuket FC смахнули пару ностальгических слезинок в прошлые выходные, когда на острове проходил футбольный турнир с участием команд Thai League 1 и Thai League 2, первого и второго дивизионов Чемпионата Таиланда по футболу. Небольшие соревнования напомнили острову о его собственной футбольной истории и о том, что, если уж остров пережил пандемию, то неплохо было бы возродить среди прочего и футбол.

Роман Воробьев

Когда-то на Пхукете был собственный клуб Phuket FC, выступавший в первом дивизионе (сейчас это Thai League 2) и вполне серьезно планировавший пробиться в премьер-лигу (Thai League 1). А минифутбольная команда Phuket United и вовсе была одной из лучших в стране.

О тех славных днях многие уже успели забыть, а бело-зеленые, красно-зеленые и бело-голубые цвета Phuket FC и Phuket United сейчас в лучшем случае висят в гостиных у тех, когда когда-то не пропускал ни одного матча на стадионе Surakul или в спорткомплексе в Сапан-Хине.

На этих соревнованиях хозяевами поля были игроки Phuket Andaman FC, но количество зрителей на трибунах наглядно свидетельствовало, что «народным» этот клуб не является. Если провинция решит когда-нибудь вернуться в игру, то путь наверх надо будет начинать заново.

При этом нельзя не подчеркнуть, что все необходимое у провинции есть – и стадион, и способные «потянуть» проект бизнесмены, и талантливая молодежь. Юношеский футбол на Пхукете по-прежнему остается достойным самых высоких похвал – награды на национальных соревнованиях всегда брали и берут не только сборные международных школ, но и небольших тайских «академий».

Участие в мини турнир Phuket Andaman Pre Season Sports City, проходивший 14-16 июля, принимали четыре клуба: Police Tero FC (седьмое место в T1), Nakhon Si United (восьмое место в T2), Mueang Trang United (седьмое место в Т3) и Phuket Andaman FC (шестое место в Т3).

На пресс-конференции президент Спортивной ассоциации Пхукета (SAP) Тхаммават Вонгчаронйот назвал целями соревнований «укрепление отношений между четырьмя клубами и спортсменами», а также «подготовку их к новому сезону», продвижение Пхукета как «города спорта», популяризацию здорового образа жизни и «удовольствие для зрителей». Если слова о возрождении пхукетской команды прозвучали, то в пресс-релизы они не попали.

Впрочем, турнир все-таки состоялся, хотя и при пустых трибунах стадиона Surakul. Билеты продавались за классические 100 бат, для всей молодежи до 15 лет и для всех студентов вход был бесплатным, но никакой рекламной кампании не проводилась. Также была доступна прямая трансляция в Facebook, но, опять же, мало кто об этом слышал.

В первом раунде турнира Phuket Andaman FC играл против Mueang Trang United. Хозяева одержали победу в андаманском дерби со счетом 2:0, по одному мячу забили Чеван Алджапери и Джефферсон.

В матче Police Tero FC и Nakhon Si United основное время закончилось с ничейным счетом 1:1, исход решился в серии пенальти, где сильнее был Nakhon Si United из второго дивизиона.

В воскресном финале команда из Накхон-Сри-Тхаммарата уверенно переиграла хозяев поля со счетом 3:1. В состав победивших «Южных драконов» хет-трик оформил Диего (Родриго) Мараньяо, получивший из рук господина Вонгчаронйота памятный мяч лучшему игроку. У пхукетских «Лобстеров» голом престижа отличился Рунгсак Кхачарак.

Чтобы закончить этот текст на оптимистичной ноте, просто скажу, что отчаиваться не стоит. Мини-турнир как минимум наполнил Пхукету о том, что футбол может быть не только английским и не только по телевизору.

На острове точно есть люди, готовые ходить на игры своей команды, бить в барабаны на «Суракуне, а потом обсуждать прошедшие успехи и неудачи в баре на узкой дороге позади стадиона. Нам не хватает всего лишь одного – нашей команды.

И хочется верить, что с возрождением туризма найдется и тот, кто решит направить часть туристических денег на то, чтобы возродить Phuket FС в статусе любимого всем островом клуба.