Турнир по футболу BISP Soccer 7s - 2018

Дата/Время начала: 23 Ноября 2018, 07:30 AM - 24 Ноября 2018, 05:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

В пятницу, 23 ноября, (07:30-17:00) и субботу, 24 ноября, (07:00-17:00) в школе British International School, Phuket состоится 17-й розыгрыш ежегодного международного турнира по футболу семь на семь BISP Soccer 7s. Двухдневные соревнования соберут 1500 футболистов (145 команд) из 41 международной школы 10 стран мира! Юношей и девушек ждут два дня высококонкурентной борьбы на футбольных полях в возрастных категориях от «до 9 лет» до «до 15 лет», а также ярмарочная и музыкальные зоны. Не пропустите это событие!