Турнир на Бали не сломил дух Аниссы Флинн

Победительница прошлогоднего Чемпионата Таиланда по серфингу Анисса Флинн приняла участие в соревнованиях Vans Bali Pro на индонезийском острове Бали, однако заняла лишь девятое место, не пробившись дальше четвертьфинала. Турнир проходил 8 и 9 марта на пляже Кута, победительницей стала Кайлани Джонсон из Индонезии, второе место заняла Зигги Алоха Маккензи из Австралии.

Новости Пхукета

13 Марта 2022, 03:00 PM

Анисса Флинн. Фото: Rip Curl Thailand

«Печально, но я не прошла в своей группе. Не буду врать, это полностью подавило меня, невозможно было думать, что я не смогла воплотить новые надежды людей дома. Той ночью я не открывала соцсети, просто позвонила папе и маме и попыталась уснуть. На утро к своему удивлению меня окружили теплые сообщения ото всех вас. Мне говорили, что уже и так гордятся мной и спрашивали, когда следующие соревнования. Не могу передать, как много это для меня значит», – написала Флинн на своей странице в Facebook.

По словам Флинн, спортивный серфинг – это спортивный серфинг, в котором ты не всегда выигрываешь.

«Я готова и еще больше настроена на то, чтобы вывести себя на новый уровень», – пообещала девушка.

Флинн поблагодарила все тайское сообщество серферов за веру в нее и поддержку на протяжении турнира, а также выразила отдельную благодарность Rip Curl Thailand, за то что выбор пал именно на ее. Не забыла спортсмена и других своих партнеров (включая BEACHBOYCOMMU «за единственный головной убор, который ей идет»).

«Люблю вас всех и с нетерпением жду возможности узнать, куда этот путь приведет меня дальше», – закончила список благодарностей Флинн.

Анисса Флинн, главным спонсором которой является Rip Curl Thailand, была единственной представительницей Таиланда на соревнованиях, где численно доминировали хозяева. Vans Bali Pro являлся квалификацией на турниры WSL (Мировую лигу серфинга), куда стремится Флинн, уже имеющая солидный послужной список в этом виде спорта. В копилке пхукетской спортсменки – двойное золото на Чемпионате Таиланда 2021 (в шортборде и лонгорде), серебро на Играх Юго-Востойной Азии 2019 (в лонгборде), три победы на Чемпионатах мира по флоубордингу.

На гребне волны

Анисса Флинн катается на доске с восьми лет. Первые награды и титулы она завоевала еще в юном возрасте, так что после окончания школы в 2016 году дальнейший путь был предрешен – профессиональный спорт.

Сперва Флинн завоевывала награды на искусственной волне (первое мировое чемпионство – в 2017 году в Мексике), а затем показала себя на настоящей – как раз на упомянутых Играх Юго-Восточной Азии 2019 года.

После того турнира девушка признавалась The Phuket News, что на волне «вовсе не думала о результате».

«Я просто старалась показать максимум и полностью отдаться делу. Привезти с Филиппин серебряную медаль стало вершиной счастья», – говорила она.

Флинн планировала, что за играми на Филиппинах последуют другие турниры, но в плане вмешался коронавирус, сорвавший график во всех мировых дисциплинах. Серфинг не стал исключением, так что спортсменке пришлось ждать до 2021 года, когда власти Таиланда одобрили проведение первенства страны на Най-Харне.

«Как и многое другое, серфинг – очень личная вещь, поэтому о нем трудно рассказывать кому-то, кто не имеет этой личной связи. Я нахожу очень успокаивающим то ощущение, когда ты в море и не думаешь ни о чем другом. Это почти как форма медитации. А сам процесс катания на волне – это словно ты стоишь на воде, совершенно магическое ощущение», – описывала Флинн свои взаимоотношения с любимым спортом.

Своим кумиром девушка называет австралийку Стефани Гилмор – семикратную чемпионку мира на турнирах WSL World Tour (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 и 2018).

«То, как она катается, какая у нее сила и флоу – это просто невероятно. Также моей ролевой моделью были родители. Они сделал меня тем, кто я есть, и поддерживали на всем пути. Я невероятно счастлива, что они есть в моей жизни», – говорила Флинн в беседе с The Phuket News.

Также спортсменка видит своей миссией продвижение серфинга в Таиланде, активно работая над этим в социальных сетях. Проповедуемые Аниссой ценности – здоровые образ жизни, уважение друг к другу и морской экосистеме, просто отдых на волнах.

Кстати, катается девушка ни на скейтборде. К примеру в конце прошлого года она участвовала в соревнованиях на Пхукете и в Кхао-Лаке.







Следить за успехами Флинн можно на www.instagram.com/anni_ssa и www.facebook.com/annispage.