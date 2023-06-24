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Туркомпания извинилась за фото своих туристов с морскими звездами

Пхукетская экскурсионная компания принесла извинения за своих клиентов, которые в целях фотографирования брали в руки морских звезд на дайвинге, а также прикосались к кораллам во время погружения у острова Рача-Яй. Представительница компании заявила, что это был для фирмы первый опыт организации дайв-тура. Закончился опыт масштабным скандалом, но компания нашла в себе мужество, чтобы хотя бы публично признать ошибку и принести извинения. К примеру, после майского инцидента со спидботом, в результате которого в больницы попали три десятка человек, извинений никто не приносил.

Новости Пхукета

24 Июня 2023, 03:46 PM
Туристам из Китая и компании, организовавшей им дайв-тур, грозят штрафы за причинения вреда морской экосистеме. Фото: Monsooon Garbage Thailand

Туристам из Китая и компании, организовавшей им дайв-тур, грозят штрафы за причинения вреда морской экосистеме. Фото: Monsooon Garbage Thailand

Туристам из Китая и компании, организовавшей им дайв-тур, грозят штрафы за причинения вреда морской экосистеме. Фото: Monsooon Garbage Thailand

Туристам из Китая и компании, организовавшей им дайв-тур, грозят штрафы за причинения вреда морской экосистеме. Фото: Monsooon Garbage Thailand

Туристам из Китая и компании, организовавшей им дайв-тур, грозят штрафы за причинения вреда морской экосистеме. Фото: Monsooon Garbage Thailand

Туристам из Китая и компании, организовавшей им дайв-тур, грозят штрафы за причинения вреда морской экосистеме. Фото: Monsooon Garbage Thailand

Туристам из Китая и компании, организовавшей им дайв-тур, грозят штрафы за причинения вреда морской экосистеме. Фото: Monsooon Garbage Thailand

Туристам из Китая и компании, организовавшей им дайв-тур, грозят штрафы за причинения вреда морской экосистеме. Фото: Monsooon Garbage Thailand

Туристам из Китая и компании, организовавшей им дайв-тур, грозят штрафы за причинения вреда морской экосистеме. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Туристам из Китая и компании, организовавшей им дайв-тур, грозят штрафы за причинения вреда морской экосистеме. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Извинения были принесены на пресс-конференции, состоявшейся 23 июня, а сам скандал разгорелся 22 числа, когда объединение Monsoon Garbage опубликовало в сети фото китайцев, ходящих по кораллам и берущих в руки морских звезд. Экологическая группа заявила о «варварстве» и призвала обратить внимание на ситуацию не только губернатора Наронга Вунсиеу, но и трех пхукетских депутатов от партии Move Forward, которые уже получили мандаты.

На момент пресс-конференции пхукеткие структуры Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) уже подали заявление в полицию с требованием расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности за причинение ущерба морской фауне. В пхукетской практике допандемийных лет были примеры, когда подобные нарушения заканчивались для туристов штрафами в 100 тыс. бат, то есть по максимальной строгости закона.

Менеджер Jinyang Holiday Group Co Ltd Сирикван Сэнграви принесла извинения за случившееся и заверила, что компания сделала выводы, так что в дальнейшем будет прилагать усилия, чтобы ее клиенты не причиняли вреда морской фауне. Дайв-инструкторы, по ее словам, получили напоминание, что они должны следить за туристами.

«Особенно это актуально в отношении китайских туристов, которые уже были замечены в таком прежде», – заявил госпожа Сэнграви.

«Этот случай – серьезный урок для нас. Наша компания работает только два месяца, вчера была первая экскурсия. От лица компании я приношу извинения за случившееся», – добавила она.

При этом никто не коснулся вопроса о том, кто именно фотографировал туристов с морскими звездами. Если это был дайв-инструктор, то он не мог не осознавать, что его туристы нарушают правила поведения при погружении, а контакты с морской фауной могут быть опасными не только для этой фауны, но и для погружающегося.

Исполняющий обязанности главы DMCR Апичай Эканакун тем временем призвал всех сотрудников профильных ведомств провести собственное расследование и принять «решительные меры».

Официальные лица не указали, какая ответственность может грозить самим китайским туристам и проводившей экскурсию компании. При этом в прошлые годы слова о штрафе в 100 тыс. бат повторялись в связи с каждым подобным инцидентом для напоминания о том, что закон может быть весьма строг в наказании даже за малые нарушения, причиняющие вред двум-трем животным, а не десяткам квадратных километров акватории.

При этом никто не коснулся вопроса о том, кто именно фотографировал туристов с морскими звездами. Если это был дайв-инструктор, то он не мог не осознавать, что его туристы нарушают правила поведения при погружении, а контакты с морской фауной могут быть опасными не только для этой фауны, но и для погружающегося.

 

 

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