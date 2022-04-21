Туризм в Сурттхани принес за Сонгкран почти 1 млрд бат

Директор офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) в Сураттхани Нантаван Сирипокапат подвела итоги праздничной недели в провинции. За сонгкран ее посетили 83,1 тыс. гостей – 61,9 тыс. тайских туристов и 21,2 тыс. зарубежных. Средняя продолжительность пребывания составила 3,3 ночи, заполняемость отелей – 53%.

Новости Пхукета

22 Апреля 2022, 03:00 PM

Вечеринка Full Moon Party стала главным событием апреля на Пхангане. Фото: ฟูลมูนปาร์ตี้ เกาะพะงัน Facebook

По словам госпожи Сирипокапат, выручка от связанной с туризмом деятельности за пять дней с 13 по 17 апреля достигла 895,7 млн бат, что на 84% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом 76% от этой суммы было потрачено на островах Самуи, Пханган и Тао.

Рост туристических прибытий составил 14,5% в тайском сегменте и 783% в зарубежном, общий показатель по обеим группам – 47%. В дни Сонгкрана Самуи принимал по 20-30 авиарейсов в день и 17 паромов.

Одним из главных драйверов роста туристических показателей стало возобновление праздничных мероприятий во главе с Full Moon Party на Пхангане, а также государственные субсидии для внутреннего туризма.

Губернатор провинции Витчавут Джинто добавил, что Сураттхани ожидает новой волны туристов на следующих длинных выходных – 13-16 мая. Кроме того, на 16 число запланирована новая вечеринка Full Moon Party.