Туризм сгенерировал в экономике Пхукета 50 млрд бат за восемь месяцев

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) сообщил, что за восемь месяцев с момента запуска проекта Phuket Sandbox зарубежные прибытия сгенерировали 50 млрд бат для экономики провинции, включая отельный бизнес и прочие отрасли. Непосредственная выручка от прибытий оценивается в 21 млрд бат.

Новости Пхукета

23 Марта 2022, 04:07 PM

Фото: Achadtaya Chuenniran

Глава ТАТ на Пхукете Нантхасири Роннасири отметила, что за восемь месяцев провинция приняла 400 тыс. туристов. Показатель в разы меньше докризисных уровней, когда остров ежемесячно посещали по мииллиону человек, но и такое количество гостей оказалось способно поддержать экономику.

По словам госпожи Роннасири, сейчас на острове туристам доступны 70 тыс. отельных номеров, что соответствует половине от докризисного показателя в 140 тыс. Средняя продолжительность пребывания туриста на Пхукете – девять дней против 12 до начала пандемии коронавируса, пишет Bangkok Post.

«Прямая выручка от туристических прибытий составляет около 21 млрд бат. Но прием туристов создал рабочие места и источники дохода для людей на базовом уровне. Бизнес идет везде – от торговцев до местных жителей. Это обеспечило 51 млрд общей выручки для экономики Пхукета», – заявила госпожа Нантхасири.

Глава ТАТ на Пхукете отметила, что ее ведомство уделяет повышенное внимание продвижению острова как направления внутреннего туризма. В частности, провинция планирует роад-шоу в Удон-Тхани, откуда имеются рейсы на остров. Также в планах – мероприятия за рубежом.

Госпожа Нантхасири никак не прокомментировало влиянием российско-украинского кризиса, на фоне которого Пхукет лишился самой многочисленной группы иностранных туристов. До начала боевых действий и ответных санкций россияне занимали первое место по числу прибытий на остров.