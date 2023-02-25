Туристы устроили стресс-тест аэропорту Пхукета

Сотрудникам Иммиграционного бюро, работающим в международном аэропорту Пхукета, пришлось потрудиться в авральном режиме утром 25 февраля, когда на острове один за другим сели сразу семь международных рейсов. За 40 минут, как сообщает Phuket Info Center, через паспортный контроль прошли примерно 1450 человек. Одновременно работали все стойки паспортного контроля, но избежать очередей не удалось. Хотя на фото все не так плохо, как в бангкокском Suvarnabhumi.

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Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета с 1 ноября по 14 февраля. Фото: Phuket Info Center

В публикации страницы Phuket Info Center, связанной с офисом губернатора, отмечается, что час пик пришелся примерно на 10 часов утра субботы, 25 февраля. За 40-минутный отрезок времени через паспортный контроль прошла одна восьмая суточной нормы пассажиров.

Phuket Info Center не приводит перечня рейсов, пассажиры с которых проходили паспортный контроль в районе 10 утра, а на FlightRadar24 данные расходятся, поскольку расписание и реальное время посадки рейсов все-таки разнится.

В расписании на утро 25 февраля значатся семь рейсов, которые должны были сесть в интервале между 9:50 и 10:25. Меньше, чем за 40 минут, аэропорт должен были принять следующие рейсы:

MH786 из Куала-Лумпура ;

EO3515 из Новосибирска ;

AY151 из Хельсинки ;

TR658 из Сингапура ;

6E1914 из Мумбаи ;

SU274 из Москвы ;

UO724 из Гонконга .

Поскольку все эти рейсы стояли в утвержденном расписании, то аврал не должен был стать для сотрудников Иммиграционного бюро сюрпризом. Однако в реальности график посадки рейсов был другим, поскольку какие-то самолеты задержались, а некоторые, наоборот, прилетели раньше.

FlightRadar24 зафиксировал семь следующих посадок в часовом интервале между 9:23 и 10:26 утра:

MH786 из Куала-Лумпура ;

AY151 из Хельсинки ;

TR658 из Сингапура ;

6E1914 из Мумбаи ;

UO724 из Гонконга .

SQ728 из Сингапура ;

G841 из Бенгалуру .

Рейс «Аэрофлота» SU274 из Москвы, согласно данным FlightRadar24, сел ровно в 11:00 вместо 10:20. Рейс ИКАР (Pegas Fly) из Новосибирска EO3515 прилетел в 9:09 вместо плановых 9:55.

Phuket Info Center перестал публиковать ежедневную статистику по зарубежным прибытиям в аэропорт, поэтому невозможно сказать, сколько всего пассажиров международных рейсов прошли через Phuket International Airport. Среднее арифметическое за период с 1 января по 14 февраля (последние доступные данные) равно 11,5 тыс. пассажиров в сутки.

Список пяти главных туристических рынков за первые полтора месяца следующий:

Россия – 153,4 тыс. пассажиров;

Индия – 33,9 тыс.;

Казахстан – 33,8 тыс.;

Великобритания – 25 тыс.;

Китай – 24,5 тыс.

При этом количество рейсов из КНР продолжает расти, поэтому по состоянию на 25 февраля китайские туристы могли уже обогнать британцев, хотя едва ли догнали граждан Индии и Казахстана.

С пятницы, 24 февраля, в расписание пхукетского аэропорта добавились рейсы Hainan Airlines в количестве пяти в неделю. Кроме того, неизвестно число непрямых прибытий. Статистика Иммиграционного бюро фиксировала прохождения паспортного контроля на острове, если пассажир получал штамп в паспорт в Бангкоке, а затем летел на Пхукет внутренним рейсом, то в местную статистику он уже не попадал.