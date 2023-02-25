Туристы устроили стресс-тест аэропорту Пхукета

В публикации страницы Phuket Info Center, связанной с офисом губернатора, отмечается, что час пик пришелся примерно на 10 часов утра субботы, 25 февраля. За 40-минутный отрезок времени через паспортный контроль прошла одна восьмая суточной нормы пассажиров.
Phuket Info Center не приводит перечня рейсов, пассажиры с которых проходили паспортный контроль в районе 10 утра, а на FlightRadar24 данные расходятся, поскольку расписание и реальное время посадки рейсов все-таки разнится.
В расписании на утро 25 февраля значатся семь рейсов, которые должны были сесть в интервале между 9:50 и 10:25. Меньше, чем за 40 минут, аэропорт должен были принять следующие рейсы:
- MH786 из Куала-Лумпура;
- EO3515 из Новосибирска;
- AY151 из Хельсинки;
- TR658 из Сингапура;
- 6E1914 из Мумбаи;
- SU274 из Москвы;
- UO724 из Гонконга.
Поскольку все эти рейсы стояли в утвержденном расписании, то аврал не должен был стать для сотрудников Иммиграционного бюро сюрпризом. Однако в реальности график посадки рейсов был другим, поскольку какие-то самолеты задержались, а некоторые, наоборот, прилетели раньше.
FlightRadar24 зафиксировал семь следующих посадок в часовом интервале между 9:23 и 10:26 утра:
- MH786 из Куала-Лумпура;
- AY151 из Хельсинки;
- TR658 из Сингапура;
- 6E1914 из Мумбаи;
- UO724 из Гонконга.
- SQ728 из Сингапура;
- G841 из Бенгалуру.
Рейс «Аэрофлота» SU274 из Москвы, согласно данным FlightRadar24, сел ровно в 11:00 вместо 10:20. Рейс ИКАР (Pegas Fly) из Новосибирска EO3515 прилетел в 9:09 вместо плановых 9:55.
Phuket Info Center перестал публиковать ежедневную статистику по зарубежным прибытиям в аэропорт, поэтому невозможно сказать, сколько всего пассажиров международных рейсов прошли через Phuket International Airport. Среднее арифметическое за период с 1 января по 14 февраля (последние доступные данные) равно 11,5 тыс. пассажиров в сутки.
Список пяти главных туристических рынков за первые полтора месяца следующий:
- Россия – 153,4 тыс. пассажиров;
- Индия – 33,9 тыс.;
- Казахстан – 33,8 тыс.;
- Великобритания – 25 тыс.;
- Китай – 24,5 тыс.
При этом количество рейсов из КНР продолжает расти, поэтому по состоянию на 25 февраля китайские туристы могли уже обогнать британцев, хотя едва ли догнали граждан Индии и Казахстана.
С пятницы, 24 февраля, в расписание пхукетского аэропорта добавились рейсы Hainan Airlines в количестве пяти в неделю. Кроме того, неизвестно число непрямых прибытий. Статистика Иммиграционного бюро фиксировала прохождения паспортного контроля на острове, если пассажир получал штамп в паспорт в Бангкоке, а затем летел на Пхукет внутренним рейсом, то в местную статистику он уже не попадал.