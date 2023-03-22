Туристы из России потерялись в джунглях на севере Пхукета

Сотрудники пхукетской полиции и Департамента национальных парков (DNP) благополучно вывели из джунглей двух российских туристов, потерявшихся там вечером 21 марта. Россияне отправились на пикник на лесистом мысу между пляжами Най-Янг и Найтон, где регулярно теряются отдыхающие, решающие прогуляться в этих местах. Мобильный телефон у туристов работал и определял геолокацию, но самостоятельно выбраться к цивилизации в темноте россияне не могли. Ситуацию дополнительно осложнял трудный прибрежный рельеф.

Иккапоп Тхонгтуб

Россияне провели несколько не самых приятных часов в джунглях на мысу между Най-Янгом и Найтоном, пока их не отыскала сводная поисковая группа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россияне провели несколько не самых приятных часов в джунглях на мысу между Най-Янгом и Найтоном, пока их не отыскала сводная поисковая группа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россияне провели несколько не самых приятных часов в джунглях на мысу между Най-Янгом и Найтоном, пока их не отыскала сводная поисковая группа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россияне провели несколько не самых приятных часов в джунглях на мысу между Най-Янгом и Найтоном, пока их не отыскала сводная поисковая группа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Россияне провели несколько не самых приятных часов в джунглях на мысу между Най-Янгом и Найтоном, пока их не отыскала сводная поисковая группа. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о потерявшихся в джунглях Александре и Екатерине Симаковых поступило в отделение туристической полиции при аэропорту около 22:00. Данные передал полицейский участок Саку, который сам получил информацию от службы проката автомобилей, в которой Симаковы арендовали машину и время отпуска и куда позвонили, когда поняли, что нуждаются в помощи.

Полицейские затем связались напрямую с россиянами через WhatsApp и получили координаты точки, где те находились. Это предсказуемо оказались джунгли на прибрежном склоне, откуда, действительно, непросто выбраться, в чем до Симаковых убедились многие другие люди. Россияне были примерно в 1,3 км от отеля Pullman Phuket Arcadia.

Поисковая группа, включавшая сотрудников нацпарка Сиринарт и местных жителей, начала путь от Найтона в 23:00, но добралась до них лишь в районе 1:00 ночи.

Участники операции приняли решение выводить их к Pullman тем же путем, а заодно вызвали скорость, поскольку кто-то из Смирновых слегка повредил ногу. Примерно в 2:25 вся группа вышла из джунглей к отелю, где туристам была оказана первая помощь. Затем их отвезли в их гостиницу, у пляжа Най-Янг.

Напомним, что связаться с турполицией можно через горячую линию 1155, а также через специальное приложение I Lert U, доступное в Google Play и AppStore. В нем, в частности, есть функция передачи геолокации.

Звонить в туристическую полицию можно в любых ситуациях, требующих помощи для защиты своей жизни, здоровья и собственности. Ведомство в случае необходимости перенаправит информацию профильным службам или подключит их к работе, как было в случае со Смирновыми, когда к поискам привлекли сотрудников DNP и знающих местность жителей Саку.