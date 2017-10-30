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Туристы из России и Узбекистана попали в отбойное течение на Сурине

Спасатели Surin-Bangtao Surf Lifesaving Club вовремя успели на помощь трем туристам из Узбекистана и одной россиянке, попавшим в отбойное течение на пляже Сурин 29 октября.

Новости Пхукета

30 Октября 2017 15:09:41

Как пояснил The Phuket News один из спасателей, туристы попали в «невидимое» отбойное течение, которое быстро понесло их от берега. На помощь иностранцам отправились старший лайфгард Амнад Чуасаман и спасатель Уоррен Серри, которые благополучно доставили иностранцев на берег. Медицинская помощь никому из туристов не понадобилась.

По словам связавшегося с The Phuket News лайфгарда, сезон юго-западных муссонов на Пхукете еще не завершился, и отбойные течения по-прежнему угрожают купальщикам.

«С высокой вероятностью обычный человек не сможет заметить опасный участок. Даже если океан относительно спокоен, как в последние несколько дней, отбойные течение все еще достаточно сильны, чтобы представлять угрозу купальщикам на пляжах западного побережья», – заявил собеседник редакции.

Спасатель подчеркнул, что приоритет в работе лайфгардов – предотвращение опасных ситуаций, а для этой работы необходимо больше персонала, чем имеется сейчас. Если в 2013 году на Сурине дежурило восемь лайфгардов, то сейчас безопасность обеспечивают всего пять человек.

«Предотвращение несчастных случаев треубет постоянного наблюдения за людьми в воде. Последние исследования показывают, что физически неподготовленный пловец или не умеющий плавать купальщик может утонуть очень быстро. Когда неопытный человек попадает в канал отбойного течения и неожиданно оказывается на глубине, он может погибнуть за 60-90 секунд», – пояснил спасатель.

«В воскресном случае спасатели следили за опасной зоной, и при первых же признаках проблемы они бросились на помощь. Лайфгарды продолжают дежурить на Сурине, несмотря на то, что им не платят за работу с 1 октября», – добавил собеседник редакции.

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