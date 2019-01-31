Туристы из Польши и Канады утонули в Краби

Двое туристов утонули с разницей в несколько часов во время пляжного отдыха в Ао-Нанге и на Пхи-Пхи в среду, 30 января.

31 Января 2019, 12:22 PM

Фото: Полиция Ао-Нанга

Как рассказали The Phuket News в полиции Ао-Нанга, гражданина Польши Артура Войчиски достали из воды без сознания около полудня 30 января. Инцидент произошел на пляже Ноппхарат-Тхара.

Мужчина отдыхал на пляже с женой, но неподвижное тело в воде обнаружила не она, а капитан проходившей мимо лодки. Спасти иностранца не удалось.

«Мы все еще ждем заключения медиков, но его супруга рассказала, что он страдал от повышенного давления», – заявил капитан Чокди петдуанг из полиции Ао-Нанга.

Около 14:30 того же дня сообщение о гибели туриста поступило с острова Пхи-Пхи-Дон. 68-летний гражданин Канады Збигнев Сарна утонул в заливе Нуй на северо-восточном побережье острова. Как пояснил капитан местной полиции Сантипот Нуанренг, мужчина отдыхал в Таиланде с друзьями, путешествуя на яхте по заливу Пханг-Нга. На Пхи-Пхи он прибыл вечером 29 января.

«Мы пока не знаем, утонул ли он или умер по какой-то другой причине», – заявил капитан Нуанренг. При этом офицер подтвердил, что его достали без воды и что он «плавал без спасательного жилета». Заключение медиков в полицию пока не поступило.