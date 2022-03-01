Туристы из Германии потерялись в джунглях острова Панган

Пять туристов из Германии заблудились в джунглях на острове Панган в понедельник, 1 марта. Спасать иностранцев пришлось сотрудникам местного нацпарка и полиции.

Новости Пхукета

2 Марта 2022, 10:00 AM

Фото: Bangkok Post

Сотрудники национального парка Than Sadet National Park сообщили полиции о пропавших туристах около 14:00, когда сами потерявшиеся обратились в штаб парка с просьбой о помощи, сообщает Bangkok Post.

На поиски были брошены парковые рейнджеры, полицейские и сотрудники других ведомств. Операцию начали со смотровой площадки на холме Кхао-Ра – последней точно известной точки, где были иностранцы.

Около часа поисковые команды ходили по джунглям и криками привлекали к себе внимание, пока не нашли потерявшихся у водопада Тхан-Садет. Перед тем, как вывести иностранцев из леса, туристов накормили манго.

Один из потерявшихся – 25-летний Янник Мейнхардт, единственный мужчина в группе – рассказал, что вместе с четырьмя спутницами отправился на смотровую площадку. На обратном пути начался дождь, из-за которого иностранцы сбились с пути. К счастью, им удалось дозвониться до штаба национального парка и попросить о помощи.