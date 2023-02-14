Туристы из Франции потерялись в джунглях у Найтона

Поисково-спасательным командам удалось разыскать двух туристов из Франции, заблудившихся 12 февраля в джунглях у пляжа Найтон и обратившихся по телефону за помощью только около 22:00, то есть спустя несколько часов после наступления полной темноты.

Новости Пхукета

14 Февраля 2023, 09:50 AM

Турист из Франции и его подруга заблудились в джунглях в районе аэропорта. Фото: Sakhu Police