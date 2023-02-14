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Туристы из Франции потерялись в джунглях у Найтона

Поисково-спасательным командам удалось разыскать двух туристов из Франции, заблудившихся 12 февраля в джунглях у пляжа Найтон и обратившихся по телефону за помощью только около 22:00, то есть спустя несколько часов после наступления полной темноты.

Новости Пхукета

14 Февраля 2023, 09:50 AM
Турист из Франции и его подруга заблудились в джунглях в районе аэропорта. Фото: Sakhu Police

Турист из Франции и его подруга заблудились в джунглях в районе аэропорта. Фото: Sakhu Police

О произошедшем на Пхукете инциденте сообщила 13 февраля газета Bangkok Post. Согласно публикации, на поиски туристов были отправлены сводные команды, включавшие полицейских, сотрудников нацпарка Сиринарт, представителей местных органов власти и добровольцев из числа жителей северного Пхукета.

Найти потерявшихся французов – некого Виктор и его неназванную спутницу – удалось только в 00:30. За время странствий туристы получили несколько царапин, но в остальном не пострадали. Иностранцев сопроводили в отель, где они остановились.

Как рассказал шеф полиции Саку полковник Салан Сантисананакун, пара потерялась в первый же день отдыха на острове, причем французы отнюдь не стали первыми туристами, кто начал свои каникулы на Пхукете подобным образом. До них было немало других туристов, также решавших отправиться исследовать джунгли сразу по прилету.

Для французов все закончилось благополучно, поскольку их мобильные телефоны были заряжены, так что они смогли и позвонить по номеру 1155 (туристическая полиция), и передать геолокацию.

Напомним, что потерявшуюся примерно в том же районе 75-летнюю немку Барбару Ланге искали неделю с привлечение лодок и вертолета. Женщину удалось найти живой, но она была крайне истощена. Из джунглей престарелую туристку с болезнью Альцгеймера выносили на носиках.

 

 

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