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Туристы из Белоруссии и Испании потерялись на острове Пханган

Поисковые команды благополучно разыскали двух туристов из-за рубежа, потерявшихся в джунглях острова Пханган вечером вторника, 9 августа.

Новости Пхукета

10 Августа 2022, 11:22 AM
Потерявшиеся туристы запросили помощь через горячую линию туристической полиции 1155. Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Потерявшиеся туристы запросили помощь через горячую линию туристической полиции 1155. Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Около 20:00 вечера на горячую линию туристической полиции 1155 поступило сообщение от туристов из Испании и Белоруссии, которые сообщили, что отправились на прогулку в горы, заблудились и нуждаются в помощи.

Как указывает Bangkok Post, на горячую линию обратились 25-летний гражданин Испании Хайме Йабаиг Нуньес и 22-летняя гражданка Белоруссии Дарья Панкова.

Официальные лица сформировали поисковые команды, которые отправились разыскивать потерявшихся в джунглях иностранцев. Нуньес и Панкова были найдены примерно в 22:20. Мужчина и женщина были уставшими, но не пострадали. Спасатели дали им еду и воду, после чего вывели из леса к Hi Life Bangalow, где оба проживали.

Bangkok Post отмечает, что благополучно разрешить ситуацию помогло то, что туристы знали номер туристической полиции 1155, а также у них на телефонах работал WhatsApp, что позволило передать информацию о местоположении.

 

 

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