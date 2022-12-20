Туристу вернули забытые в автобусе паспорт и 80 тыс. бат наличными

Как сообщила туристическая полиция Пхукета в публикации на Facebook, около 15:00 вторника, 20 декабря, к дежурному по отделению обратился турист из Пакистана, забывший бумажник в автобусе Сураттхани-Пхукет.
Согласно заявлению пастора (как он указал в анкете) Шакеела Барката, в салоне транспортного средства остались его паспорт и 80 тыс. бат наличными.
Туристическая полиция связалась с автовокзалом, выяснила имя водителя автобуса и попросила его проверить салон. Тот нашел забытый бумажник и привез его в туристическую полицию, где вручил пакистанскому пастору.
Господин Баркат проверил имущество и заявил, что ничего не пропало. Затем он заполнил бланк отзыва о качестве оказанной полицейскими помощи, который турпотолиция опубликовала в Facebook. Уровень сервиса он оценил на отлично.
С туристической полицией, которая позиционирует себя в качестве лучшего друга туриста (это их официальный слоган) можно связаться по короткому номеру горячей линии 1155 или через бесплатное мобильное приложение I Lert U, доступное в Google Play и AppStore.