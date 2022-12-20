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Туристу вернули забытые в автобусе паспорт и 80 тыс. бат наличными

Туристическая полиция Пхукета смогла разыскать и вернуть владельцу документы и наличные деньги, которые он забыл в междугороднем автобусе, на котором ехал на остров. Потерянная сумма была немалой – 80 тыс. бат.

Новости Пхукета

21 Декабря 2022, 08:00 AM
Пакистанскому пастору вернули забытые в автобусе паспорт и 80 тыс. бат. Фото: Phuket Tourist Police

Пакистанскому пастору вернули забытые в автобусе паспорт и 80 тыс. бат. Фото: Phuket Tourist Police

Как сообщила туристическая полиция Пхукета в публикации на Facebook, около 15:00 вторника, 20 декабря, к дежурному по отделению обратился турист из Пакистана, забывший бумажник в автобусе Сураттхани-Пхукет.

Согласно заявлению пастора (как он указал в анкете) Шакеела Барката, в салоне транспортного средства остались его паспорт и 80 тыс. бат наличными.

Туристическая полиция связалась с автовокзалом, выяснила имя водителя автобуса и попросила его проверить салон. Тот нашел забытый бумажник и привез его в туристическую полицию, где вручил пакистанскому пастору.

Господин Баркат проверил имущество и заявил, что ничего не пропало. Затем он заполнил бланк отзыва о качестве оказанной полицейскими помощи, который турпотолиция опубликовала в Facebook. Уровень сервиса он оценил на отлично.

С туристической полицией, которая позиционирует себя в качестве лучшего друга туриста (это их официальный слоган) можно связаться по короткому номеру горячей линии 1155 или через бесплатное мобильное приложение I Lert U, доступное в Google Play и AppStore.

 

 

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