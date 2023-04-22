Туристу вернули забытое в такси портмоне с четырьмя паспортами

Гражданин Южной Кореи, прилетевший на Пхукет из Малайзии в субботу, 22 апреля, забыл портмоне в такси, на котором ехал из аэропорта в отель The Slate. Имущество удалось благополучно вернуть после обращения в турполицию. На поиски ушел один час.

Новости Пхукета

24 Апреля 2023, 11:44 AM

Туристу вернули забытую в такси сумочку с документами. Фото: ТАС Phuket

Сообщение о пропавшей сумке поступило в Центр помощи туристам (ТАС) около 14:00 субботы, 22 апреля. Неназванный гражданин Южной Кореи рассказал официальным лицам, что за час до этого прилетел на остров, после чего отправился в отель на такси, но по прибытию обнаружил, что часть багажа отсутствует. В пропавшей мини-сумочке для документов были 7 тыс. бат наличными и сразу четыре паспорта.

Сотрудники ТАС и турполиции сперва проверили, не находил ли никто портмоне в аэропорту, после чего через полицию Саку разыскали таксиста, который вез иностранца в The Slate. Согласно публикации ТАС, водитель проверил автомобиль, и обнаружил пропавшую сумочку с документами. Буквально через час после звонка в ТАС турист получил назад свое портмоне, из содержимого которого ничего не пропало.

Отметим, что это уже вторая за неделю публикация ТАС, в которой служба помощи туристам рассказывает об успешном возвращении потерянных вещей отдыхающим из-за рубежа. В первый раз кошелек с паспортом и деньгами потеряла в такси туристка из Ирландии. Инцидент произошел 17 апреля и был разрешен аналогичным образом при участии туристической полиции и ТАС.