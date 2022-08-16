Туристу из Нидерландов грозит до 5 лет тюрьмы за подводную охоту в нацпарке

Министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча объявил о том, что официальным лицам удалось найти туриста, разыскивавшегося в связи с нелегальной подводной охотой в морском нацпарке Nat Noppharat Thara – Mu Ko Phi National Park на Пхи-Пхи. Гражданин Нидерландов Рослан Бенедиа был задержан 15 августа на Пхукете, сообщил министр на своей странице в Facebook.

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Поиски иностранца начались после того, как он выложил в сеть кадры с рыбой, добытой в нацпарке 9 августа. На фоне резонанса иностранец затем опубликовал видео с извинениями и заявил, что не знал о запрете на охоту и рыбалку в нацпарке. Это же он повторил, когда давал показания.

Thai PBS указывает, что господину Бенедиа были предъявлены* обвинения по пяти статьям Закона о национальных парках, ему грозит до 5 лет тюрьмы и/или до 500 тыс. бат штрафа. Аналогичные обвинения были выдвинуты и против лодочника Кришны, который находился на борту лонгтейла, пока турист охотился, но ничего не сказал иностранцу. Ему также грозит отзыв лицензии.

Ни господин Силпа-Арча в своей публикации, ни Thai PBS в новостной заметке не приводят показаний господина Бенедиа, ограничиваясь лишь комментариями официальных лиц о том, что мужчина нарушил закон и это было документально зафиксировано.

Ранее в видеообращении турист подчеркивал, что является опытным подводным охотником и побывал во многих местах, но нигде не нарушал закон. В Таиланде, по его словам, это случилось по незнанию.

Турист заверил, что он искренне сожалеет о произошедшем, принес извинения и пообещал, что подобное не повторится.

«Люди совершают ошибки», – сказал господин Бенедиа.

* Начальник туристической полиции Пхукета Эккачай Сири опроверг эту информацию заявив, что иностранца пока лишь допросили, но предъявления обвинений еще не было.