Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Туристу из Нидерландов грозит до 5 лет тюрьмы за подводную охоту в нацпарке

Министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча объявил о том, что официальным лицам удалось найти туриста, разыскивавшегося в связи с нелегальной подводной охотой в морском нацпарке Nat Noppharat Thara – Mu Ko Phi National Park на Пхи-Пхи. Гражданин Нидерландов Рослан Бенедиа был задержан 15 августа на Пхукете, сообщил министр на своей странице в Facebook.

Новости Пхукета

16 Августа 2022, 12:07 PM
Гражданин Нидерландов Рослан Бенедиа после задержания. Фото: Facebook.com/TOPVarawut

Гражданин Нидерландов Рослан Бенедиа после задержания. Фото: Facebook.com/TOPVarawut

Рослан Бенедиа с добычей в нацпарке на Пхи-Пхи.

Рослан Бенедиа с добычей в нацпарке на Пхи-Пхи.

Поиски иностранца начались после того, как он выложил в сеть кадры с рыбой, добытой в нацпарке 9 августа. На фоне резонанса иностранец затем опубликовал видео с извинениями и заявил, что не знал о запрете на охоту и рыбалку в нацпарке. Это же он повторил, когда давал показания.

Thai PBS указывает, что господину Бенедиа были предъявлены* обвинения по пяти статьям Закона о национальных парках, ему грозит до 5 лет тюрьмы и/или до 500 тыс. бат штрафа. Аналогичные обвинения были выдвинуты и против лодочника Кришны, который находился на борту лонгтейла, пока турист охотился, но ничего не сказал иностранцу. Ему также грозит отзыв лицензии.

Ни господин Силпа-Арча в своей публикации, ни Thai PBS в новостной заметке не приводят показаний господина Бенедиа, ограничиваясь лишь комментариями официальных лиц о том, что мужчина нарушил закон и это было документально зафиксировано. 

Ранее в видеообращении турист подчеркивал, что является опытным  подводным охотником и побывал во многих местах, но нигде не нарушал закон. В Таиланде, по его словам, это случилось по незнанию.

Турист заверил, что он искренне сожалеет о произошедшем, принес извинения и пообещал, что подобное не повторится.

«Люди совершают ошибки», – сказал господин Бенедиа.

* Начальник туристической полиции Пхукета Эккачай Сири опроверг эту информацию заявив, что иностранца пока лишь допросили, но предъявления обвинений еще не было.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Неизвестный поджег машину в Рассаде
Таксистов практически освободили от транспортного налога на год
В Чонбури арестовали «настоящего владельца» паба Mountain B
Фура с пивом перевернулась в Кхон-Кхэне, водитель погиб
Лэм-Сай частично останется без света сегодня
Молодежи Пхукета расскажут об опасностях онлайн-медиа
Бангкок: Продажа конопли уличными торговцами с лотков противоречит закону
Электричество в Таиланде подорожает с сентября на 18%
Лапша быстрого приготовления может подорожать на треть
Пятый случай оспы обезьян зарегистрировали в Таиланде
Число погибших при пожаре в пабе в Чонбури достигло 19 человек
Фестиваль голодных духов проходит на Пхукете
Фестиваль музыки и активной жизни пройдет на пляже Ката
Пикап сбил школьника у Памятника Героиням
Центр изучения алкоголя выступил против продления часов работы баров

 

Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET

 