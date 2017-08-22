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Туристу из Канады грозит тюремный срок за ДТП с погибшим и раненым

Полиция подтвердила предъявление обвинений гражданину Канады в связи с ДТП, в котором погиб один мотоциклист и еще один пострадал.

Таньялак Сакут

22 Августа 2017 14:27:21

Крупная дорожная авария произошла на шоссе Chao Fa West Rd. в Чалонге во второй половине дня 21 августа. Около 16:00 водитель седана Toyota Vios предпринял попытку развернуться через две сплошные, преградив путь двум мотоциклистам. Ни один из байкеров избежать столкновения не смог.

Авария произошла напротив салона мототехники Siriyanyon, расположенного в 300 м к югу от магазина Tesco Lotus Chalong. Установленные на здании мотосалона камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали момент ДТП. На записи видно, что водитель Toyota Vios разворачивается с нарушением правил, а оба мотоциклиста двигаются со скоростью выше средней скорости потока.

В результате аварии 24-летний мотоциклист Пририя Крайкэу скончался на месте. Как пояснил лейтенант Чанат Хонгситхчайякун из полиции Чалонга, мужчина управлял двухколесным транспортным средством без шлема. Второй байкер – некто Трирачат Джунсавет – был госпитализирован с травмой ноги. В отличие от Чаната, он находился на мотоцикле в шлеме.

Лейтенант Хонгситхчайякун подтвердил, что за рулем Toyota Vios находился 37-летний турист из Канады, но его личность офицер не раскрыл. Лейтенант также не уточнил, были ли у канадца пассажиры, хотя на любительской записи с места событий видно троих иностранцев, а у машины сработали обе подушки безопасности.

Также на записи можно заметить пивную бутылку, стоящую на земле рядом с передней пассажирской дверью седана. Согласно тайскому законодательству, употреблять спиртное во время езды запрещено как водителю, так и пассажирам. 

Лейтенант Хонгситхчайякун отметил, что находившемуся за рулем Vios иностранцу будут предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой гибель человека и травмы. Офицер не уточил, намерена ли полиция проверить соблюдение ПДД мотоциклистами.

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