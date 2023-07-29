Туристов просят не игнорировать красные флаги на фоне нового штормового предупреждения

Базирующиеся на Пхукете синоптики Метеорологического департамента Таиланда (TMD) прогнозирую новые четыре дня сильных дождей, начиная с 30 июля по 2 августа включительно. Пляжные спасатели, впрочем, уже сейчас подчеркивают, что море опасно, а игнорирование красных флагов на пляжах представляет угрозу для жизни. Да и обычный прогноз TMD на сегодня тоже не обещает безоблачного неба.

Новости Пхукета

29 Июля 2023, 09:49 AM

Красные флаги на пляже в Патонге. Фото: Patong Surf Life Saving

Южный метеорологический центр на западном побережье (Phuket Met) выпустил новое штормовое предупреждение 28 июля и повторил его 29 числа. В документе за подписью главы центра Виры Самали говорится, что сильные дожди ожидаются с 30 июля в провинциях Пхукет, Ранонг, Краби и Пханг-Нга. Впрочем, прогноз на сегодняшний день тоже предполагает осадки.

Согласно предупреждению господина Самали, на море ожидаются волны до 3 метров в среднем и более 3 метров в зонах штормов. Капитанам морских судов предписано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда должны оставаться на берегу.

Накануне пляжные лайфгарды из Patong Surf Life Saving опубликовали видео, на котором спасатель на аквабайке выводит из опасной зоны иностранного туриста. Лайфгарды сопроводили ролик просьбой не игнорировать красные флаги и посетовали на то, что многие отдыхающие просто не обращают внимания на предупреждения и запреты.

Видео было опубликовано практически одновременно с началом операции по поиску иностранного туриста, который не вернулся на берег после того, как отправился искупаться на пляже Фридом-Бич к югу от Патонга. По состоянию на утром 29 июля об успехе в поисках не сообщалось.

При этом в комментариях к новости о пропавшем туристе в Telegram можно увидеть прямые подтверждение того, что многие, действительно, прямо игнорируют флаг с перечеркнутым купальщиком и надписью «Купание запрещено».

«Раньше как то не задумывался об этих флагах, они везде стоят, но все купаются, сегодня понял, что в этой зоне резкий вход в воду и все-таки лучше обращать внимание на такие моменты», – поделился выводами русскоговорящий мужчина.

«Ахах, сталкивался с таким) Выжил, в отличие от другого чела», – добавил еще один русскоговорящий пользователь.

«Тягун или обратное течение … если засосало… плыть надо не к берегу а в сторону, чтобы из него выплыть … 100 раз уже все написано… 5 минут без психоза и живой здоровый», – написал третий.