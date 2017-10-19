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Туристов попросили воздержаться от купания на Кароне в отсутствие спасателей

Дежурящие на Кароне флотские спасатели призвали туристов воздержаться от купания на этом пляже ввиду отсутствия профессиональных лайфгардов.

Новости Пхукета

19 Октября 2017 11:47:29

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

О том, что купание на Кароне в настоящий момент слишком опасно, заявил 18 октября лейтенант Парскон Сиричучот. С соответствующим заявлением он выступил, после того как на пляже утонул 51-летний иностранец. Мужчину достали из воды, когда он уже не подавал признаков жизни и спасти его не удалось.

«Мы установили красные флаги по всему Карону, поскольку на пляже нет настоящих спасателей, а текущие условия опасны для купания: на пляже сильные волны постоянно», – заявил он.

«Мы единственные, кто обеспечивает безопасность на пляже, и мы призываем туристов не входить в море, поскольку у нас нет адекватного опыта и навыков спасения на воде. Пожалуйста, будьте осторожны вплоть до того момента, когда на пляже не появятся настоящие спасатели», – заявил лейтенант Сиричучот.

Напомним, 1 октября у администрации Пхукета истек контракт с пляжными спасателями из Phuket Lifeguard Service (PLS). Перезаключать договор на предложенных властями условиях руководство PLS не стало, в ответ на что администрация заявила, что наймет лайфгардов напрямую без участия PLS, а в переходный период безопасность будут обеспечивать спасатели ВМФ Таиланда, сотрудники муниципальных служб и волонтеры территориальной обороны.

Некоторые из бывших сотрудников PLS продолжают дежурить на пляжах на добровольной основе, не получая за это никакой оплаты. При этом в беседах с журналистами профессиональные лайфгарды отмечают, что направленные на пляжи флотские спасатели и волонтеры не имеют необходимых навыков.

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