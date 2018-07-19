Туристов подвезли с Рача-Яй на Пхукет на корабле морской полиции

Группа из 33 туристов не смогла вернуться с острова Рача-Яй из-за штормовой погоды, и выручать отдыхающим пришлось морской полиции, направившей на помощь людям корабль Tor 706.

19 Июля 2018 10:31:32

Фото: Морская полиция Пхукета

Информация о том, что 33 туриста не могут вернуться на Пхукет с острова Рача-Яй, поступила в Морской департамент во второй половине дня 18 июля. Туристы прибыли на Рачу на спидботе, однако назад катер отправиться не смог из-за штормовой погоды. Туристам не удалось даже подняться на борт лодки из-за сильного ветра и волн.

На помощь туристам был направлен корабль морской полиции Suthep (Tor 706), для которого волны угрозы не представляли. Все 33 туриста были благополучно доставлены в Чалонг. Среди спасенных оказались 13 граждан Китая, четверо туристов из России, два голландца, два южноафриканца, австралиец и 11 тайцев.

Как пояснил один из участвовавших в операции офицеров, кораблю морской полиции удалось вывезти лишь часть туристов с Рача-Яй. Другие заночевали на острове и вернулись на Пхукет сегодня.

Напомним, 5 июля у побережья Ко-Хе затонуло туристическое судно Phoenix («Феникс») выполнявшее рейс с острова Рача-Яй на Пхукет в условиях сильного шторма. В результате кораблекрушения погибли 47 человек. Кораблекрушений с подобным числом жертв в современной истории Пхукета до этого не было. Капитану «Феникса», инженеру-строителю и владелице компании-оператора судна предъявлены обвинения в халатности, повлекшей человеческие жертвы.