Туристов не будут штрафовать за езду на прокатных аквабайках без прав

Для вождения водного мотоцикла в Таиланде необходима шкиперская лицензия, однако морская полиция не будет применять соответствующий закон к туристам, арендующим аквабайки на пляжах для развлекательных поездок. Если же jet ski не арендован, а находится у иностранца в собственности, то на такого человека требования закона уже распространяются, заявил The Phuket News начальник морской полиции на Пхукете подполковник Джирают Нийомдет.

Новости Пхукета

20 Марта 2023, 06:05 PM

Морская полиция не будет штрафовать туристов за езду на аквабайках без прав, если техника взята в прокате. Фото: Bert Dickerson