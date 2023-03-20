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Туристов не будут штрафовать за езду на прокатных аквабайках без прав

Для вождения водного мотоцикла в Таиланде необходима шкиперская лицензия, однако морская полиция не будет применять соответствующий закон к туристам, арендующим аквабайки на пляжах для развлекательных поездок. Если же jet ski не арендован, а находится у иностранца в собственности, то на такого человека требования закона уже распространяются, заявил The Phuket News начальник морской полиции на Пхукете подполковник Джирают Нийомдет.

Новости Пхукета

20 Марта 2023, 06:05 PM
Морская полиция не будет штрафовать туристов за езду на аквабайках без прав, если техника взята в прокате. Фото: Bert Dickerson

Морская полиция не будет штрафовать туристов за езду на аквабайках без прав, если техника взята в прокате. Фото: Bert Dickerson

Редакция обратилась к подполковнику Нийомдету за комментарием в связи с публикацией морской полицией напоминания о наказаниях за вождение аквабайка в Таиланде. Управление водным мотоциклом без прав, согласно закону, карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и/или штрафом в размере 1-10 тыс. бат. Наказание за сдачу в аренду незарегистрированного аквабайка – до 10 тыс. бат штрафа.

«Если аквабайк арендован у оператора прокатного бизнеса, клиент может обойтись без удостоверения сертифицированного рулевого», – заявил подполковник Нийомдет.

«Клиент не будет арестовываться, поскольку он арендовал технику. Наличие лицензии на управление аквабайком требуется от оператора проката», – добавил он.

От необходимости соблюдать закон, согласно объяснению руководителя Морской полиции Пхукета, освобождает именно факт аренды аквабайка в прокате. Если водный мотоцикл принадлежит иностранцу, то права на управление им уже нужны. При этом подполковник Нийомдет не пояснил, как его подчиненные будут классифицировать ситуацию, когда человек взял технику покататься у друга.

Также неизвестно, распространяется ли озвученное исключение на другие провинции. К примеру, находящиеся в нескольких километрах к востоку от Пхукета острова Яо – это уже территория провинции Пханг-Нга, а Пхи-Пхи – это Краби.

Подполковник Нийомдет добавил, что сотрудники Морской полиции на прошлой неделе проверяли прокаты jet ski не только на пляже Банг-Тао, но и на восточном побережье, включая острова Нака и Сирэ. Всего за отсутствие документов (прав на управление аквабайками, регистрации техники) были арестованы шесть операторов.

 

 

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