The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Туристку из Турции ограбили на Пхукете

Полиция Пхукета ищет злоумышленника – предположительно, водителя мототакси – напавшего на туристку из Турции и ограбившего ее ночью 26 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Марта 2018 17:03:12

Полиция получила сообщение о нападении на 26-летнюю Бихтер Учар около 6:00 утра понедельника, 26 марта. О нападении полицейским сообщили местные жители, к которым женщина обратилась за помощью в районе озера Банг-Вад, являющегося популярным местом для занятий спортом в утренние часы.

Прибывший в указанное место наряд полиции отвез госпожу Учар в полицейский участок Кату, где она рассказала, что около 3:00 ночи взяла мототакси на Nanai Rd. в Патонге и попросила отвезти ее к отелю на Phra Mettha Rd. в том же городе. Однако вместо этого водитель отвез пассажирку к дамбе на озере Банг-Вад, где напал на нее и отобрал около 4000 бат наличными, банковские карты и Phone 6s.

В беседе с журналистами подполковник полиции Ноппарут Суккри заявил, что в ночь происшествия женщина была нетрезва, о чем сама сообщила полицейским.

«Госпожа Учар рассказала нам, что в прошлом году тоже отдыхала на Пхукете, но, в отличие от того раза, сейчас приехала одна», – добавил подполковник Суккри.

В полицейском участке Кату подтвердили, что поиск подозреваемого продолжается. Мужчина вместе с пассажиркой попал в объектив уличных камер видеонаблюдения, и на записях видно, что на нем надет синий жилет.

«Впрочем, камерам не удалось четко заснять лицо подозреваемого или номерные знаки мотоцикла», – отметил заместитель начальника полиции Кату Чалермчай Хернсават.

«Сейчас мы проводим расследование и выясняем дополнительные подробности, в особенности, пытаемся установить место, откуда госпожа Учар взяла мототакси, поскольку она в тот момент была пьяна и не все может вспомнить отчетливо», – заявил офицер.

«Мы уверены, что скоро подозреваемый будет задержан», – добавил он.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Прают Чан-Оча поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Прают Чан-Оча поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Фестиваль в честь китайского Нового года пройдет 21-23 февраля
Забег на 10 миль собрал рекордное число участников
Забег на 10 миль собрал рекордное число участников
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
Ресторан Taihei открылся при отеле Banyan Tree на Пхукете
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.