Туристку из Турции ограбили на Пхукете

Полиция Пхукета ищет злоумышленника – предположительно, водителя мототакси – напавшего на туристку из Турции и ограбившего ее ночью 26 марта.

27 Марта 2018 17:03:12

Полиция получила сообщение о нападении на 26-летнюю Бихтер Учар около 6:00 утра понедельника, 26 марта. О нападении полицейским сообщили местные жители, к которым женщина обратилась за помощью в районе озера Банг-Вад, являющегося популярным местом для занятий спортом в утренние часы.

Прибывший в указанное место наряд полиции отвез госпожу Учар в полицейский участок Кату, где она рассказала, что около 3:00 ночи взяла мототакси на Nanai Rd. в Патонге и попросила отвезти ее к отелю на Phra Mettha Rd. в том же городе. Однако вместо этого водитель отвез пассажирку к дамбе на озере Банг-Вад, где напал на нее и отобрал около 4000 бат наличными, банковские карты и Phone 6s.

В беседе с журналистами подполковник полиции Ноппарут Суккри заявил, что в ночь происшествия женщина была нетрезва, о чем сама сообщила полицейским.

«Госпожа Учар рассказала нам, что в прошлом году тоже отдыхала на Пхукете, но, в отличие от того раза, сейчас приехала одна», – добавил подполковник Суккри.

В полицейском участке Кату подтвердили, что поиск подозреваемого продолжается. Мужчина вместе с пассажиркой попал в объектив уличных камер видеонаблюдения, и на записях видно, что на нем надет синий жилет.

«Впрочем, камерам не удалось четко заснять лицо подозреваемого или номерные знаки мотоцикла», – отметил заместитель начальника полиции Кату Чалермчай Хернсават.

«Сейчас мы проводим расследование и выясняем дополнительные подробности, в особенности, пытаемся установить место, откуда госпожа Учар взяла мототакси, поскольку она в тот момент была пьяна и не все может вспомнить отчетливо», – заявил офицер.

«Мы уверены, что скоро подозреваемый будет задержан», – добавил он.