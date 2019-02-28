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Туристку из Франции оштрафовали и депортировали за электронную сигарету

Полиция Карона и Иммиграционное бюро Пхукета прокомментировали историю о депортации туристки из Франции, задержанной с электронной сигаретой на Пхукете в конце января.

Таньялак Сакут

28 Февраля 2019, 10:28 AM
Фото: AFP

Фото: AFP

Гражданка Франции Сесилиа Корну была задержана полицией Карона 30 января. Причиной задержания 31-летней француженки, отдыхавшей на Пхукете с партнером и родственниками, стало наличие у нее при себе электронной сигареты. Подобные устройства в Таиланде являются нелегальными.

Как рассказала госпожа Корну, заметившие электронную сигарету сотрудники полиции Карона потребовали, чтобы туристка заплатила 40 тыс. бат, а после получения отказа доставили в полицейский участок, где вновь потребовали деньги.

В итоге женщине предъявили обвинения в нелегальном хранении запрещенной продукции и изъяли паспорт. Суд по делу Корну был назначен на 11 февраля. Время между задержанием и судом женщина провела на свободе под залог в 100 тыс. бат.

По словам госпожи Корну, суд в итоге приговорил ее к штрафу в размере около 800 бат, после чего ей было предписано явиться в пхукетский офис Иммграционного бюро. Француженка полагала, что там ей предстоит лишь забрать паспорт, но сотрудники ведомства заявили, что она будет доставлена в Бангкок для дальнейшей депортации.

Как заявила госпожа Корну, в Бангкоке ей пришлось провести четыре дня в общей камере на 60 задержанных, после чего женщину депортировали во Францию. Затраты на прохождение процедуры депортации составили, по ее словам, 286 тыс. бат.

В беседе с The Phuket News шеф полиции Карона полковник Прасарн Ханкотха подтвердил, что госпожа Корну действительно была задержана его сотрудниками 30 января с электронной сигаретой. Женщина провела в участке несколько часов, после чего внесла залог и вышла на свободу. Во время пребывания в участке рядом с ней был адвокат.

«Она внесла залог и была отпущена в тот же день. На время пребывания в участке мы не запирали ее в камеру», – добавил полковник Ханкотха.

После суда вся сумма залога, по словам офицера, была возвращена иностранке.

«У нас имеются документы, подтверждающие это», – заявил полковник.

Слова о том, что сотрудники полиции Карона вымогали у туристки 40 тыс. бат, полковник Ханкотха отверг.

«Полиция Карона ничего общего с этим не имеет», – заявил начальник участка.

«11 февраля ее направили в офис Иммиграционного бюро для прохождения процедуры депортации через Бангкок. О тех 286 тыс. бат, которые она упомянула, мы ничего не знаем. Нам лишь известно, что она заплатила штраф, к которому была приговорена судом», – добавил офицер.

При этом шеф Иммиграционного бюро Пхукета полковник Катхатхорн Кумтхиенг напомнил, что покрытие расходов на депортацию и все связанные с ней процедуры покрывают именно депортируемые.

«Я не знаю ничего о жалобах госпожи Корну. Это не важный вопрос», – заявил полковник Кумтхиенг.

 

 

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