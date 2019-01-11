Туристке вернули забытые в минимаркете 100 тысяч бат

Сотрудница минимаркета на одной из автозаправок Самут-Сонгкхрама вернула туристке из Бразилии забытый конверт со 100 тыс. бат.

Новости Пхукета

11 Января 2019, 12:33 PM

Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, бразильская туристка Паула Де Фрейтас Балларин Спиндлер направлялась с друзьями на плавучий рынок в Самут-Сонгкхраме и во время остановки на автозаправке забыла в минимаркете конверт с крупной суммой наличных в тайских батах и американских долларах. Пропажу женщина заметила лишь после возвращения в свой отель в Бангкоке.

Инцидент произошел 5 января, и женщина уже не надеялась вновь увидеть деньги, но 10 числа все же получила их назад. Как оказалось, конверт с наличными обнаружила сотрудница магазина Порнпайлин Сисод. Женщина сообщила о находке в полицию, после чего сотрудники органов проверили записи с камер видеонаблюдения и установили личность хозяйки конверта.

Церемония передачи денег бразильянке состоялась в этот четверг в операционном центре Иммиграционного бюро в аэропорту Suvarnabhumi. Женщина со слезами на глазах приняла конверт, сердечно поблагодарила Порнпайлин Сисод и вручила ей награду из возвращенных денег.