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Туристке вернули сумку, потерянную в аэропорту перед вылетом с Пхукета

Иммиграционное бюро Пхукета, ведущее сейчас активную информационную кампанию в интернете, сообщило об успешном разрешении ситуации с туристкой из Китая, потерявшей в аэропорту сумку с деньгами и кредитными картами буквально перед вылетом на родину. Сообщение было размещено практически синхронно с двумя новостями об арестах разыскиваемых лиц в аэропорту.

Новости Пхукета

2 Мая 2023, 09:00 AM
Туристка из Китая потеряла сумку в аэропорту Пхукета перед вылетом на родину. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Туристка из Китая потеряла сумку в аэропорту Пхукета перед вылетом на родину. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

В публикации Иммиграционного бюро говорится, что в районе 19:00 понедельника, 1 мая, сотрудники аэропорта нашли в зале вылетов международных рейсов сумку с кредитными картами и наличными деньгами около 19:00.

По содержимому была установлена владелица – гражданка КНР по имени Ю Нин, которая должна была вылететь с Пхукета в Гуанчжоу рейсом Hainan Airlines. Согласно данным FlightRadar24, соответствующий рейс HU466 стоял в расписании на 19:50.

Сотрудники Иммиграционного бюро оперативно нашли хозяйку сумки, подтвердили личность и вернули ей имущество. Поблагодарив официальных лиц, китаянка вылетела в Гуанчжоу.

Публикация об инциденте была размещена на отдельной странице в Facebook, которую ведет именно служба, осуществляющая иммиграционный контроль в аэропорту. В последнее время там регулярно публикуются лаконичные отчеты о работе ведомства, при этом зачастую это не имиджевые истории о помощи туристам, а уведомления о произведенных арестах.

В частности, 1 мая были опубликованы две новости данного характера. Не называя имен, Иммиграционное бюро сообщило об аресте двух объявленных в розыск лиц (судя по всему, тайских граждан), арестованных в зале вылетов международного терминала. Ведомство не сказало об этом прямо, но публикации заставляют предположить, что речь идет о пресеченных попытках разыскиваемых покинуть страну через аэропорт.

Глава Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай в одном из интервью в этом году сетовал, что его офис недостаточно активно предупреждает жителей и гостей страны об ответственности за правонарушения. С того момента местный офис Иммиграционного бюро стал намного чаще публиковать различные отчеты, включая сообщения об арестах. В частности, статистика по криминалу сейчас входит в стандартный пакет материалов о зарубежных прибытиях, выпускаемых дважды в месяц или чаще.

 

 

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