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Туристке из Испании вернули потерянный в аэропорту ноутбук

Сотрудники пхукетского Центра помощи туристам (ТАС) и туристической полиции пришли на помощь гражданке Испании, потерявшей ноутбук в международном аэропорту Пхукета. Официальные лица не сообщили подробностей, но напомнили туристам, что в подобных ситуациях следует сразу обращаться к ним.

Новости Пхукета

26 Октября 2023, 09:00 AM
Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Туристка из Испании потеряла сумку с ноутбуком в аэропорту Пхукета. Фото: ТАС Phuket

Неназванная женщина обратилась за помощью к персоналу ТАС в аэропорту 24 октября. Иностранка сообщила, что потеряла сумку с ноутбуком. К поискам были подключены сотрудники туристической полиции и службы безопасности аэропорта. Ноутбук в итоге удалось отыскать, хотя в отчете ТАС и не говорится, каким именно образом.

«Если вы турист и попали в трудную ситуацию, пожалуйста, помните о нас», – говорится в публикации на странице ТАС в Facebook.

«Выражаем благодарность всем официальным лицам за сотрудничество. Фотографии туристки публикуются с ее разрешения», – добавляется там же.

На прошлой неделе сотрудники TAC и турполиции искали мобильный телефон, потерянный туристкой прямо перед вылетом. Женщина в итоге садилась на борт последней, а самолет вылетел с небольшим опозданием. Впроем, в публикации ТАС не говорилось, пришлось ли сотрудникам специально задерживать рейс, чтобы пассажирка успела на него.

Кроме аэропорта, отделения ТАС есть на пляже в Патонге, на пирсе в Чалонге и рядом со стадионом Surakul недалеко от ТЦ Central Phuket. Телефон TAC – 076 327 100, горячая линия турполиции – 1155. Также рекомендуется установить на телефон приложение Tourist Police i lert u (Android / iOS).

 

 

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