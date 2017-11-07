Туристка сломала ногу в результате столкновения двух аквабайков

Гражданка Китая была госпитализирована с переломом, после того как аквабайк, на котором она находилась, столкнулся с другим водным мотоциклом у пляжа Най-Харн.

7 Ноября 2017 10:46:48

Инцидент на Най-Харне произошел еще в субботу, 4 ноября, однако известно о нем стало лишь через два дня.

Как рассказал мэр Раваи Арун Солос, муниципальные спасатели были извещены о происшествии около 15:20. Прибыв на место событий, парамедики обнаружили на берегу пострадавшую – 24-летнюю гражданку Китая Сылин Лю – у которой был диагностирован перелом ноги ниже колена.

Женщину доставили в больницу Dibuk Hospital, а оттуда затем перевели в Bangkok Hospital. Жизни иностранки ничего не угрожает.

«Она в порядке. Китайское консульство проинформировано о происшествии», – подтвердил майор Тхада Содарак из полиции Чалонга.

Офицер добавил, что столкнувшиеся аквабайки были не из какого-то местного пхукетского проката, а изначально находились на борту Сингапурской яхты, на которой прибыли на Пхукет китайские туристы. По словам майора Содарака, участники инцидента претензий друг к другу не имеют.