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Туристка сломала ногу на горе у пляжа Най-Харн

Туристка из-за рубежа была госпитализирована после того, как упала и сломала ногу на мысу Кратинг, находящемся рядом с пляжем Най-Харн. Инцидент произошел вечером 17 августа, спасателям пришлось эвакуировать пострадавшую на носилках и в полной темноте.

Новости Пхукета

18 Сентября 2023, 02:20 PM
Женщина сломала ногу на мысе Кратхинг вечером 17 сентября. Фото: Rawai Fire Station Facebook

Женщина сломала ногу на мысе Кратхинг вечером 17 сентября. Фото: Rawai Fire Station Facebook

Женщина сломала ногу на мысе Кратхинг вечером 17 сентября. Фото: Rawai Fire Station Facebook

Женщина сломала ногу на мысе Кратхинг вечером 17 сентября. Фото: Rawai Fire Station Facebook

Женщина сломала ногу на мысе Кратхинг вечером 17 сентября. Фото: Rawai Fire Station Facebook

Женщина сломала ногу на мысе Кратхинг вечером 17 сентября. Фото: Rawai Fire Station Facebook

Женщина сломала ногу на мысе Кратхинг вечером 17 сентября. Фото: Rawai Fire Station Facebook

Женщина сломала ногу на мысе Кратхинг вечером 17 сентября. Фото: Rawai Fire Station Facebook

О происшествии на мысе Крахтинг сообщило на своей странице в Facebook отделение Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) при муниципалитете Раваи. Спасатели привели минимум подробностей: инцидент произошел в районе 19:00, у пострадавшей был предварительно диагностирован перелом лодыжки, причиной травмы стало падение.

Спасатели указали место происшествия как «смотровая площадка на мысе Лэм-Кратхинг». Впрочем, на фото видно, что женщину выносят на носилках в сторону пляжа Най-Харн. Если отталкиваться от снимков, то инцидент, вероятно, произошел все же не у Черной скалы на вершине горы, а где-то ниже по склону. О личности женщины ничего неизвестно.

 

 

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